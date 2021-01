Dilma Rousseff, Gerry Adams o Yoko Ono reclaman la amnistía de los presos políticos en un manifiesto impulsado por Òmnium

Òmnium Civil Rights Europe, la delegación de la entidad en Bruselas, ha hecho público un manifiesto subscrito por medio centenar de personalidades internacionales en el cual se pide la amnistía para los represaliados por el Estado en el marco del proceso soberanista como primer paso para la resolución del conflicto político. Lo firman, entre otros, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil; Gerry Adams, político irlandés, impulsor de los acuerdos de paz de Irlanda del Norte; Yoko Ono, cantante; Ai Weiwei, artista y activista chino exiliado en Alemania; y cinco premios Nobel.

Los premios Nobel que se han adherido a la campaña son los Nobel de la paz Shirin Ebadi, abogada iraní; Adolfo Pérez Esquivel, pacifista argentino; Jody Williams, activista americana por los derechos humanos; Mairead Corrigan, activista por la paz en Irlanda del Norte, y la escritora austríaca premio Nobel de literatura, Elfriede Jelinek. Los 50 firmantes lamentan la judicialización del conflicto político catalán y concluyen que esta vía, lejos de resolverlo, lo agrava: “Ha comportado una represión creciente y ninguna solución”, sentencian en el texto. Los firmantes hacen un llamamiento al “diálogo sin condiciones” de las partes “que permita a la ciudadanía de Catalunya decidir su futuro político” y exigen el fin de la represión y la amnistía para los represaliados.

El manifiesto Dialogue for Catalonia también pone de relieve los numerosos posicionamientos internacionales, como lo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que reclama la libertad inmediata de los presos políticos y denuncia las vulneraciones de derechos fundamentales. El texto, que se publica hoy en los diarios The Washington Post y The Guardian, lo firman también relatores especiales de las Naciones Unidas, como Ben Emmerson o Michel Forst; presos políticos de todo el mundo, como Osman Kavala, Joshua Wong y Can Dundar; activistas como Mirta Baravalle, fundadora de Madres de la Plaza de Mayo; políticos internacionales como Ronald Kasrils –ministro de Suráfrica y luchador contra el apartheid–, Milan Kucan –expresidente de Eslovenia–, Rémy Pagani –alcalde de Ginebra– y José Bové –activista, sindicalista y eurodiputado.

También personalidades del mundo de la cultura, como la cantante y activista Joan Baez, escritores como el escocés Irvine Welsh y la bosnia Lana Bastasic, ganadora del Premio de Literatura 2020 de la UE, y directores de instituciones internacionales referentes en derechos humanos, como Clayborne Carson –director del Instituto Martin Luther King, Jr.– y Ramin Jahanbegloo –filósofo iraní y director del Centro Mahatma Gandhi por la Paz.

Cuixart: “Cualquier vulneración de derechos fundamentales es un atentado contra la democracia en todo el planeta”

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, condenado a 9 años de prisión, después de asegurar que “cualquier vulneración de derechos fundamentales es un atentado contra la democracia en todo el planeta”, ha puesto de manifiesto que los 50 firmantes “denuncian una vez más el incumplimiento del derecho internacional por parte del estado español”.

Así, ha lamentado “la grave anomalía de un estado de la Unión Europea que, para negar el derecho a la autodeterminación de Catalunya, continúa ignorando a la ONU y las principales organizaciones de derechos humanos del mundo”. Por este motivo, una vez más, ha insistido: “La amnistía es imprescindible para afrontar la resolución democrática del conflicto político que nos mantiene en la prisión y en el exilio”.

Este nuevo llamamiento internacional a favor de la amnistía y la resolución democrática del conflicto político catalán llega en plena campaña de la sociedad civil y los partidos independentistas para mostrar el amplio apoyo de la sociedad civil y el gran consenso de país a favor de la amnistía y el derecho a la autodeterminación. Este clamor mayoritario llegará el 15 de marzo en forma de ley al Congreso de los Diputados, donde se debatirá.