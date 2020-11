ERC es el partido mejor valorado y con más capacidad para gobernar Catalunya, según el CIS

La encuesta del CIS publicada este miércoles señala a ERC como el partido más bien posicionado de cara a las elecciones catalanas del 14 de febrero. La encuesta no incluye una estimación de voto -no está cocinada y, por lo tanto, no plasma cuál sería el resultado electoral-, pero sí sitúa a los republicanos como el partido al que votarían el 20,5% de los encuestados, por delante del PSC (15,2%) y los comunes (8,7%), Cs (8,2%) y JxCat (8,1%). Así mismo, los de Oriol Junqueras son señalados como el partido que inspira más confianza (21%), el que mejor define los intereses del país (21,4%) y los que tienen más capacidad para gobernar Catalunya (23,3%). La encuesta también sitúa a la formación republicana como la que tiene mejores líderes (23,3%) y, de hecho, Junqueras es el mejor valorado y el único que aprueba, con un 5,3.



En la misma encuesta, la independencia de Catalunya aparece como el principal problema de los catalanes. Un 23,5% de los encuestados la han marcado en primera opción, por delante de los que han señalado la crisis económica (11,8), los peligros para la salud derivados del covid-19 y la falta de recursos para hacer frente a la pandemia (17,4) y la sanidad (3,9). Las relaciones Catalunya-España, sin embargo, se sitúan como el octavo problema, con un 2,9% de los encuestados que lo han marcado en primera opción.