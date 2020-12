ERC y el PDECat urgen al PSOE a liberar a los presos políticos antes del 14-F

Esquerra y el PDECat se añaden a la maniobra de presión al PSOE para que mueva ficha con los presos políticos antes de las elecciones catalanas. Si este martes el líder de los comunes, Jaume Asens, urgió al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a acelerar la reforma del delito de sedición para liberar a los presos antes del 14-F, este miércoles se han sumado el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, y el del PDECat, Ferran Bel. "Es muy importante intentar mostrar que la política, el diálogo, sirven de algo", ha manifestado Rufián, en un mensaje que deja el interrogante sobre si el reciente acuerdo de ERC con el gobierno español por los presupuestos también incluye algún compromiso en el ámbito de la represión.

El día después de que Asens subiera el tono contra la "lentitud" en la reforma del Código Penal prometida por Campo, ERC y el PDECat también han reclamado un gesto a la parte socialista del gobierno español, que mantiene la incógnita de si concederá el indulto a los condenados y también los detalles de la modificación de la sedición. Se da por hecho que sería beneficiosa para los líderes independentistas a nivel de reducción de penas, pero no hay concreción sobre las intenciones del ministerio de Justicia. Bel ha asegurado en rueda de prensa que los cuatro diputados del PDECat apoyarán "cualquier medida que sirva para mejorar la situación y reducir el sufrimiento de los presos y sus familias, aunque no sea la más óptima". A su vez, Rufián ha considerado una "buena noticia" que haya debate sobre la reforma de la sedición porque avanza en la "democratización" del Estado.

Con todo, "no sirve de nada", ha puntualizado, porque los presos continuarían en la prisión y los exiliados fuera de Catalunya. Si el delito no se elimina o no se redacta de forma que el tipo penal no encaje con lo que sucedió el otoño de 2017 –por ejemplo que la sedición exija el uso de armas, tal como proponen los comunes–, la causa judicial no desaparecería. En la misma línea, el diputado de la CUP Albert Botran ha avisado de que la reforma del Código Penal puede suponer una "sofisticación" de la sedición y que, además, vaya acompañada de un endurecimiento de otros delitos como el de desobediencia al Tribunal Constitucional, tal como anunció Campo el lunes.

Por todo ello, el portavoz de ERC ha insistido en que el planteamiento de su partido continúa siendo la amnistía, "limpiar el tablero como se hizo en 1977 (si se hizo con fascistas, ¿cómo no se tendría que hacer con demócratas?)", se ha preguntado, pero ha dado la bienvenida a la medida que solucione "la anomalía y la salvajada" y permita que el próximo ciclo electoral "vaya de políticas". "Los que venden otras cosas tendrán menos margen", ha soltado Rufián, en una referencia implícita a quien prefiere mantener viva la confrontación.

"Tiene que desaparecer el criterio electoral"

La Moncloa ha salido al paso de esta presión y ha pedido respeto por los plazos de cada medida. En relación a los indultos, fuentes del gobierno español han advertido de que no se dan como un "gesto" o una contrapartida, sino como consecuencia de su procedimiento reglado y "cuando toque". De hecho, los expedientes todavía están en manos del Tribunal Supremo, que tiene que emitir un informe al ministerio de Justicia y, posteriormente, este decidir si concede o no el indulto, y si es total o parcial. Este martes Asens se preguntó si el tribunal presidido por Manuel Marchena estaba retardando deliberadamente el trámite. En paralelo, el Supremo continúa trabajando en los recursos sobre el tercer grado de los presos, que tendría que resolver esta misma semana.

Sobre la reforma de Código Penal, las mismas fuentes del ejecutivo español han señalado que irá al consejo de ministros cuando esté acabada. "No puede ir todo a ritmo electoral. Tiene que desaparecer como criterio", han añadido las mismas fuentes.