Eduard Pujol asegura que es "inocente" y que iniciará acciones legales contra quien lo acuse "falsamente"

"Soy inocente de lo que se me pretende acusar y lo demostraré. Nunca he abusado de ninguna mujer y nunca he cometido ningún acto de acoso sexual". Esta es la reacción del exdiputado Eduard Pujol después de que JxCat lo haya suspendido de militancia y lo haya invitado a dejar el escaño en el Parlament por denuncias internas de varias mujeres. En un comunicado en forma de vídeo, Pujol ha afirmado este martes a primera hora de la mañana que ha aplicado la "tolerancia cero" con el acoso sexual a lo largo de su trayectoria y tilda de "falsas" las acusaciones. "Siento que se me ha condenado públicamente antes de escucharme. Se ha dañado mi imagen", ha dicho.

Ha explicado que ha puesto su caso en manos de su abogada y ha avisado de que denunciará a "cualquier persona que lo acuse falsamente" de cometer un "hecho delictivo". "Seré implacable", ha afirmado, y ha añadido que iniciará acciones contra las personas que en los últimos días hayan "insinuado" cuestiones sobre él en los medios de comunicación que son "completamente falsas", según su versión. "Nunca he vivido una situación de acoso hacia nadie. Desconozco las motivaciones que puede haber detrás las personas para difamar de manera gratuita y sin escrúpulos la imagen de la gente", se ha reafirmado.

También ha asegurado que tiene el "pleno apoyo" de toda su familia y de sus amigos "sin matices". "Gracias a ellos saldré más fuerte de la situación que estoy viviendo", ha acabado.

El comunicado de Eduard Pujol llega una semana después de que JxCat decidiera apartarlo del cargo de portavoz del Parlament e invitarlo a dejar el escaño por presuntos casos de acoso sexual. Según fuentes consultadas por el ARA, se trataría de hasta tres casos que se vehicularon a través de una denuncia interna en el partido.

Fue la diputada Aurora Madaula, que también es responsable de feminismo en JxCat, la que actuó de enlace con las víctimas y analizó el caso para tomar una decisión. Seguidamente lo puso en conocimiento de Albert Batet, presidente de grupo parlamentario, y de Jordi Sànchez, secretario general de Junts. La decisión fue suspenderlo de militancia y que abandonara los cargos, además de ofrecer asesoramiento jurídico a las denunciantes para llevarlo a los tribunales. Ayer lunes la portavoz, Elsa Artadi, rechazó explicar si ya se había puesto a disposición este asesoramiento y dijo que no comentaría el caso a través de los medios de comunicación.