Eduard Pujol lleva ante la justicia las "falsas acusaciones" de acoso sexual

El exdiputado de JxCat Eduard Pujol ha llevado ante la justicia las "falsas acusaciones" de acoso sexual hechas contra él. En un comunicado, Pujol ha explicado que ha iniciado acciones penales porque "las acusaciones y las falsedades" de las que asegura haber sido víctima "no queden sin respuesta". Ha añadido que la querella y las demandas que ha presentado "han sido aceptadas", mientras que no le constan denuncias en su contra por los presuntos casos que salieron a la luz en octubre. "No se ha vuelto a hablar del tema. Me retiré de la política y he esperado un tiempo más que prudencial, pero nadie me ha denunciado ni me consta ningún procedimiento judicial abierto", ha explicado.

Pujol ha recordado que Junts per Catalunya lo suspendió de militancia y dejó el acta de diputado el 26 de octubre por un presunto caso de acoso sexual.

"Se me hace insoportable que gente de buena fe pueda pensar, ni que sea un instante, que haya sido capaz de tener este tipo de conductas", ha afirmado en un comunicado. Ahora ha iniciado acciones legales contra las "falsas acusaciones" y lo hace "por la dureza del linchamiento" que sufrió y porque se ha sentido "realmente impotente e indefenso" ante estas difamaciones. Pujol quiere "rehabilitar" su nombre y su honor, asegura en el comunicado.

El exdiputado ha insistido en que condena cualquier tipo de abuso contra las mujeres y ha añadido que las difamaciones y las acusaciones falsas "perjudican a las mujeres, especialmente a todas aquellas que sufren o han sufrido algún tipo de acoso".