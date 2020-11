Aguirre, sobre los presos políticos: "Unos señores que dicen «Lo volveremos a hacer» están muy bien en la cárcel, como los violadores"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que los presos políticos tienen que cumplir íntegramente la condena y ha rechazado el indulto o la reforma del Código Penal, dos medidas que estudia el gobierno español: "Que se cumpla la ley. Un señores que dicen que volverán a hacer lo mismo están muy bien en la cárcel, como los etarras. Si piensan volver a delinquir, como el violador que dice que volverá a violar, no pueden salir en libertad", ha espetado. "El independentismo tendría que hacer trámites legales pertinentes, como hizo Ibarretxe, y no dar un golpe de estado", ha añadido.

La expresidenta madrileña ha cargado con dureza contra la propuesta de ERC para acabar con el "dumping fiscal” de Madrid para obligar a los madrileños a pagar el impuesto de patrimonio y ha denunciado que se quieren "recentralizar las competencias fiscales para pactar una subida de impuestos en Madrid". También ha calificado de "error" que el PSOE busque el apoyo de formaciones como ERC o Bildu. "Que ahora tengamos que pactar con los herederos de ETA que no condenan el terrorismo es una barbaridad", ha criticado.

Aguirre ha defendido una alianza electoral de PP, Vox y Cs y ha dicho que la foto de Colón es la de la "defensa de la Constitución". En este sentido, ha lamentado que Unidas Podemos diga que la Constitución es un candado y que se voten "leyes que van contra la Constitución" como la ley Celaá: "Va contra la Constitución no poder escoger la educación que se quiere para los hijos", ha dicho.

Sobre la monarquía española, ha defendido que el rey Felipe VI es "absolutamente impecable e inmejorable". "Al rey Juan Carlos se lo quiere borrar todo lo que hizo por España", ha lamentado. "El paso de una dictadura a una democracia no es fácil y él lo hizo", ha elogiado, sin referirse a todos los casos de corrupción que asedian al rey emérito. "Sobre cuestiones de su vida personal o presuntos no pagos a la hacienda pública no tengo nada que decir", ha resaltado, y ha destacado que esto lo tiene que decidir la justicia. "Creo que tiene que volver", ha asegurado en cualquier caso, y ha defendido que la justicia llegue hasta el final.

También ha criticado que en los juicios que afectan al PP haya una "doble vara de medir" y ha señalado ejemplos como el caso del 3% en Catalunya: "Lo más importante es qué se hace cuando se descubre corrupción", ha sentenciado.

Cierra filas con Álvarez de Toledo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que no ha dejado la política, "solo la primera fila", y ha mostrado su desacuerdo con algunas decisiones adoptadas por el líder del partido, Pablo Casado. Así, ha defendido que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, defenestrada por la dirección de los populares, es "la mejor parlamentaria" que hay ahora en las Cortes españolas. Aguirre ha opinado que cada vez que Álvarez de Toledo habla, todos reconocen su "calidad intelectual" y su "parte académica", en una crítica indirecta a Casado por haberla apartado. "Es muy luchadora y trabajadora", ha concluido.