Eva Parera será la número 3 del PP en la lista por Barcelona

La número dos de Manuel Valls y concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Parera, ocupará el tercer lugar en la lista del PP por Barcelona de cara a las próximas elecciones del 14-F. Hacía semanas que la concejala mantenía negociaciones con el equipo del líder conservador Alejandro Fernández y finalmente han llegado a un acuerdo. Han convocado un acto conjunto a las 12.00 h para hacerlo público.

Parera seguirá los pasos, pues, de la ex líder de Cs, Lorena Roldán, que la semana pasada también anunció que se incorporaba a la lista de los populares. No obstante, Parera entra como independiente. Barcelona pel Canvi se aparta y también lo hace, por lo tanto, el líder del partido, Manuel Valls, que no hará campaña por el PP. El partido lo ha dejado claro en un comunicado en el que ha insistido en que "no se presentará a las elecciones en solitario ni formando coalición con otras fuerzas" y recalcando que ha dado "libertad" a sus miembros para integrarse "a título personal en las listas constitucionalistas".

Barcelona pel Canvi pide una participación masiva el 14-F.



Nota de prensa de Barcelona pel Canvi . pic.twitter.com/dxl6wcq6p6 — Barcelona pel Canvi (@BCNpelCanvi) January 4, 2021

La incorporación de Parera a las listas de los conservadores responde a varias necesidades del PP. Alejandro Fernández rechazó desde un inicio hacer coalición con Ciudadanos en Catalunya. Una alianza de la cual el líder estatal, Pablo Casado, era totalmente partidario. Después de los malos resultados que dio la fórmula en el País Vasco y en Galicia, sin embargo, Casado fue cambiando su visión de replicar la coalición en Catalunya para evitar un nuevo fracaso. Ahora bien, según fuentes consultadas, el líder popular encargó a Alejandro Fernández elaborar una lista transversal de cara al 14-F. Una candidatura que demostrara lo que el presidente del PP en Catalunya había pregonado los últimos meses: que el constitucionalismo se tenía que unir alrededor del PP. I de aquí nacen los fichajes de Roldán y Parera, que ocuparán los primeros lugares de la lista por Barcelona.

El PP siempre había visto con buenos ojos la figura de Parera. Fuentes cercanas a la concejala destacan las buenas relaciones que mantenía con el PP en el Ayuntamiento de Barcelona. No obstante, Parera ha tenido que renunciar a sumar a su partido al proyecto, cosa que tanto el PP como determinados sectores de Barcelona pel Canvi rechazaban, empezando por Valls, que se mantiene en un segundo plano -ha incrementado su agenda política en Francia y quiere evitar hacer campaña por un partido determinado-. De hecho, el equipo de Valls estuvo trabajando después de las municipales del 2019 para ampliar las bases y sumar afiliados en toda Catalunya, con la idea de construir un partido a escala nacional y sin renunciar a la idea de presentarse a las catalanas en solitario. No obstante, fuentes de la formación explican que la llegada de la pandemia dificultó considerablemente los encuentros con afiliados, y esta iniciativa decayó por "falta de interés". En este momento el proyecto de hacer más grande Barcelona pel Canvi está, por lo tanto, paralizado.

La incorporación de Parera abre otra puerta, eso sí, de cara a las elecciones municipales del 2023. Fuentes cercanas a la concejala creen posible también un entendimiento con los conservadores en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque la fecha electoral es lejana y esto por ahora solo es una posibilidad. Fuentes populares no lo descartan, pero lo ven todavía lejos en el calendario electoral.