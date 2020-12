La Fiscalía investigará el chat de los militares jubilados que defendían fusilar a 26 millones de españoles

La Fiscalía Provincial de Madrid investigará el chat en el que varios militares jubilados defendían fusilar a 26 millones de españoles. Según ha informado el ministerio público en un comunicado, consideran que en el grupo de WhatsApp figuraban mensajes donde hacían "manifestaciones totalmente contrarias a la orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar". El ministerio público también informa de que, como los implicados en este chat no son aforados, será la Fiscalía Provincial de Madrid quien practicará las diligencias que considere oportunas, y no la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a quien la Moncloa había hecho llegar los mensajes de los militares.

A principios de mes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, envió un escrito al ministerio público en el cual planteaba que los hechos que se reflejan en el chat "podrían ser constitutivos de delito" porque se trata de personas a quienes se les podría "atribuir la condición de militares en activo sin saberlo". En este sentido, Robles apuntaba a un presunto delito de usurpación de funciones. Una vez recibió el escrito, la Fiscalía pidió más información a la ministra porque consideraba que lo que había presentado Robles solo incluía manifestaciones que se habían publicado en medios de comunicación. En ese momento, el ministerio público ya puso en entredicho que fuera la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien tenía que abrir una investigación.

El ex general de división Francisco Beca, uno de los setenta exmandos del ejército español que se quejaron al rey del gobierno de Pedro Sánchez, fue quien escribió el mensaje en el chat de militares jubilados. "Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es), no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". El capitán retirado José Molina añadía el siguiente mensaje: "Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. ¿Es mucho pedir?" Desde el móvil de Beca se respondía: "Pero, Curro [el apodo amistoso que recibe Molina], ¡para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!".