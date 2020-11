Gordó contradice a Osàcar y defiende que no ideó el presunto blanqueo en Convergència

El ex gerente de Convergència Germà Gordó niega al juez de la Audiencia Nacional José de Mata ser el responsable de haber ideado un sistema de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en el partido. Contradice, pues, lo que manifestó hace algunos días el extesorero de CDC Daniel Osàcar cuando decidió tirar de la manta en esta pieza separada del caso 3%, en la cual se investiga si se blanqueaba dinero de las comisiones que presuntamente habrían financiado irregularmente la extinta formación. Gordó ha declarado como investigado este viernes desde los juzgados de Barcelona por videoconferencia después de que su comparecencia se pospusiera hasta tres veces.

El titular del juzgado de instrucción número 5 le atribuyó la condición de investigado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que Osàcar lo señalara como presunto responsable de controlar el sistema de blanqueo llamado pitufeo. "Era la persona que directamente y personalmente ideó esta operativa, la planeó y cuya implementación dirigió", apunta el juez De la Mata en el auto. Con todo, Gordó ha desmentido todo lo que dijo el ex tesorero y ha negado haber hecho una lista de miembros y simpatizantes del partido que pudieran ser potenciales donantes. Se ha enterado por la prensa, ha dicho, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Según explica el magistrado, el modus operandi del blanqueo era que el extesorero proponía a los donantes que efectuaran una donación de 3.000 euros al partido mediante un cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que se entregaría a mano. Un dinero que los donantes en principio rechazaban recibir y que, por lo tanto, se quedaba el partido. Osàcar aseguró que después de este circuito acababa entregando este dinero a Gordó y el ex gerente lo ha negado.

Las fuentes consultadas han apuntado que el ex consejero de Justicia durante la presidencia de Artur Mas cree que Osàcar ha confesado una supuesta dinámica irregular en el partido para conseguir un mejor trato penitenciario. El extesorero está en tercer grado, cumpliendo la condena de tres años y seis meses de prisión por el caso Palau. De hecho, ha asegurado que le consta que Osàcar habría pedido a dirigentes del partido "arreglar de alguna manera esto" y que como no consiguió ayuda, habría optado por hacer estas declaraciones sobre unos hechos que Gordó no reconoce.

La carta de Artur Mas

Para apuntalar su defensa, el que fue gerente de CDC se ha ceñido al escrito que Mas dirigió al magistrado instructor, así como a la rueda de prensa que ofreció el mismo día que Osàcar declaró ante el juez de la Audiencia Nacional. En esta carta, que precisamente aportó el abogado de Gordó, el ex presidente indicaba que el responsable de finanzas de CDC (Osàcar) dependía jerárquicamente de él, como secretario general, y no del gerente. En este sentido, si no dio Mas ninguna instrucción relacionada con las donaciones "no la podía dar nadie", se ha defendido Gordó.

En su declaración, Gordó ha explicado que él como gerente tenía competencias en materia de gastos y que el control absoluto sobre los ingresos lo tenía el responsable de finanzas. En este sentido, ha apuntado que el gerente no se hacía cargo de ciertos gastos del partido durante las campañas electorales y que precisamente en la del 2010 Osàcar, como administrador general de la federación de Convergència i Unió (CiU), se encargó.

Como es habitual cada vez que aparece alguna información vinculada a sus presuntas actividades irregulares o que tiene que dar explicaciones, Gordó ha publicado un tuit en que ha defendido su inocencia: "Cielo sereno. Hoy he vuelto a demostrar que nunca he hecho nada ilegal".