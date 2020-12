El Govern convoca para el viernes una mesa de partidos para abordar las elecciones del 14-F

Las elecciones del 14 de febrero serán sensibles por muchos motivos; quizás el principal es porque son las primeras que se celebrarán desde que estalló la pandemia. Para abordar todas las incógnitas que el covid genera sobre los comicios, el Govern se comprometió a hacer una mesa de partidos para informar y debatir con los grupos parlamentarios todas las dudas que pueda suscitar el proceso electoral. Según ha podido saber el ARA, el Govern, de acuerdo con el presidente del Parlament, Roger Torrent, ya ha convocado a los grupos para una primera reunión este viernes a las 12 horas en el auditorio de la cámara catalana.

En la reunión estarán el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, y el propio Torrent -que la presidirá-, y han convocado a dos representantes de cada grupo y subgrupo parlamentario. También se prevé que puedan ser otros cargos de la Generalitat responsables de los procesos electorales. El departamento de Acción Exterior es el encargado de organizar los comicios de febrero y ya lleva unos meses preparándolos con el escenario de que el covid seguirá muy presente. Una de las principales preocupaciones del Govern es acabar con la controversia de la campaña electoral de si las elecciones se pueden celebrar con garantías o no, puesto que está convencido de que sí, y por eso decidió crear esta mesa. El objetivo, desvanecer las dudas que puedan tener los partidos y que la campaña se centre en cualquier cosa menos en si votar es seguro o no.

En octubre la conselleria de Acción Exterior ya hizo público un documento que tiene que ser la hoja de ruta para organizar los comicios. En él se contempla que esta mesa de partidos sirva para informar a los grupos "de la pandemia y la afectación en los preparativos de las elecciones". También establece que esta mesa tendrá que ser "informada puntualmente de todos los adelantos en la organización de las elecciones y será convocada para consensuar las decisiones de especial relevancia".

Los precedentes gallego y vasco

A pesar de que el documento no lo refleja explícitamente, el objetivo último es intentar que no se repita la situación que se vivió en Galicia y Euskadi en sus elecciones autonómicas de julio. Ahí, en plena campaña, se registraron rebrotes del virus y confinamientos perimetrales y el debate sobre si se podían celebrar o no las elecciones acabó convirtiéndose en un arma arrojadiza entre las formaciones.

651x366 Mesa electoral en Durango de las elecciones vascas del julio pasado. Mesa electoral en Durango de las elecciones vascas del julio pasado.

En el peor de los escenarios, si la pandemia se vuelve a desatar, Catalunya podría sopesar un aplazamiento de los comicios, algo que ahora no se prevé. En este caso extremo, la decisión última sobre si hace falta posponer la cita con las urnas sería de la Generalitat, pero la cuestión se debatiría -y se intentaría consensuar- en el seno de esta mesa de partidos. La mesa, pues, tiene una función "consultiva" y no ejecutiva, pero tendrá un rol destacable. Por ejemplo, también se intentará que los partidos pacten ahí cómo hacer los actos de campaña lo más seguros posibles desde el punto de vista sanitario. El reloj hacia las elecciones ya hace semanas que se ha activado. Quedan 75 días.