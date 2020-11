El Govern pide "disculpas" por el mal funcionamiento de la ayuda a los autónomos

El Govern ha pedido "disculpas" este martes por el mal funcionamiento de la web para pedir el subsidio a los autónomos –la web se ha colapsado y la ayuda se ha acabado en tres horas– y se ha comprometido a revisar el sistema y buscar nuevas líneas de ayuda. Ahora bien, no ha concretado qué cambios introducirá ni cuándo llegarán los nuevos recursos para este colectivo, uno de los más castigados a raíz de las restricciones del coronavirus. "En nombre del Govern, pido disculpas", ha dicho la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, después de la reunión del consejo ejecutivo.

La ayuda fue anunciada la semana pasada por el Govern y consistía en un total de 20 millones de euros destinados a repartir 10.000 subsidios de 2.000 euros, como máximo, a cada uno de los trabajadores por cuenta propia (hay medio millón de autónomos en Catalunya). Además, el sistema que se escogió es de concurrencia competitiva: es decir, el primero que solicita la ayuda se la lleva. Esto comportó ayer el colapso de la web y que las ayudas se hayan agotado esta mañana.

La portavoz del ejecutivo ha hecho autocrítica en los dos sentidos: tanto por las previsiones de la ayuda como por el sistema para obtenerla. A su parecer era "evidente" que habría más de 10.000 autónomos que solicitarían la subvención directa y que por eso se tienen que revisar las previsiones que se hicieron. Ha asegurado que se ha intentado hacer un sistema "ágil" y que esquive la burocracia, pero ha admitido que no ha ido bien. Por este motivo ha explicado que esta tarde hay una reunión de los departamentos de Presidencia, Vicepresidencia, Políticas Digitales y Trabajo para intentar resolver la cuestión, sin definir qué aspectos prevé modificar el Govern.

Preguntada por si se introducirán criterios de progresividad a la hora de dar las ayudas –teniendo en cuenta que son limitadas–, Budó ha dicho que ahora mismo desconoce si esto irá en esta línea. "No lo hemos hablado", ha dicho, emplazándose al encuentro entre consejerías. Tampoco ha determinado si los autónomos que ya han solicitado la ayuda y se han quedado sin ella esta semana tendrán prioridad a la hora de recibir las nuevas líneas de subsidios.

La polémica de los autónomos no ha sido ausenta de tensiones internas en el ejecutivo. El departamento de Trabajo de Chakir el Homrani y la consejería de Políticas Digitales de Jordi Puigneró han intercambiado reproches por el colapso que se vivió ayer en el trámite telemático y la forma de la ayuda. Para Budó, sin embargo, "no hay ninguna batalla partidista" en este asunto, y se ha limitado a decir que hay un "problema" que el Govern intentará que no vuelva a pasar.

Más recursos del Estado

A pesar de prometer una revisión del sistema y nuevas ayudas, Budó ha señalado a Madrid. "No tenemos suficiente dinero como para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía", ha dicho la consellera de la Presidencia, situando al culpable en el gobierno español de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Budó ha puesto de relieve el paquete de ayudas económicas que el Govern activó la semana pasada, como las ayudas a la restauración, al sector de la cultura y la de los autónomos –a pesar de que son insuficientes, a criterio de los colectivos afectados–. "El apoyo del Estado a los autónomos ha sido de cero euros, y encima ha incrementado la cuota de los autónomos", ha denunciado la portavoz, en relación a la última subida, que se ha hecho efectiva este otoño y tiene efectos retroactivos desde principios de año. "Pedimos que el Estado ponga dinero", ha acabado.