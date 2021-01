Inés Arrimadas ficha como número dos por Barcelona a Anna Grau, líder de SCC en Madrid

260x366 Anna Grau en una imagen difundida por SCC Anna Grau en una imagen difundida por SCC

Ciudadanos ha fichado a la periodista Anna Grau, que en julio fue nombrada presidenta de Societat Civil Catalana (SCC) en Madrid, tal como ha avanzado el Abc y ha confirmado el partido. Grau ocupará el segundo lugar de la lista del partido por Barcelona de cara al 14-F, detrás de Carlos Carrizosa. La formación lo anunciará en un acto a las 11.30 h.

Periodista y escritora, Grau (Girona, 1967) ha publicado varios libros, entre los cuales De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak (2011), #Podemos (2014) o ¿Los españoles son de Marte y los catalanas de Venus? (2015). Como periodista trabajó como delegada del diario Avui en Madrid y corresponsal en Nueva York del Abc y fue colaboradora de RTVE, Telemadrid, La Sexta, esRadio, la SER, Onda Cero y Onda Madrid. También es columnista en The Objective y The New Barcelona Post.

Grau había logrado una cierta relevancia mediática en las últimas semanas después de decir en el programa Quién educa a quién de TVE el 23 de noviembre que "en Catalunya hay una plataforma subvencionada por la Generalitat que espía a los niños si hablan o no catalán en el patio", refiriéndose a Plataforma per la Llengua. Grau denunció haber sufrido "miedo" e "insultos" por parte de determinados círculos independentistas como consecuencia de sus declaraciones.

El fichaje de Grau llega después de que el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, rechazara una oferta informal de Cs. También después de que Lorena Roldán, hasta hace pocos meses candidata del partido naranja escogida por primarias, anunciara el salto a las filas del PP. Roldán ocupará el segundo lugar de la lista de los conservadores por Barcelona. En cuanto al resto de circunscripciones, Jorge Soler repetirá como cabeza de lista de Cs por Lleida, y fuentes del partido naranja apuntan que no habrá grandes sorpresas tampoco en Tarragona y Girona, donde las cabezas de lista serán posiblemente Matías Alonso y Jean Castel, a pesar de que las mismas voces recalcan que la decisión final siempre se toma en la ejecutiva de Madrid.