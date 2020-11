Ayuso desafía al Govern a bajar impuestos si apuesta por la armonización fiscal

La visita a Catalunya que Isabel Díaz Ayuso tenía prevista desde hacía días le ha ido como anillo al dedo. La misma semana que el gobierno español y ERC han acordado trabajar para acabar con el dumping fiscal de Madrid a través de una armonización de impuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a cargar contra este acuerdo, pero desde Barcelona. "La armonización es un debate falso que lo que pretende es subir impuestos en Madrid", ha afirmado Ayuso en rueda de prensa. De hecho, la presidenta madrileña ha desafiado al Govern a bajar los impuestos si realmente quiere la armonización fiscal. "Si quieren armonizar, que los presidentes catalanes bajen impuestos", ha añadido.

Después de reunirse con empresarios del mundo de la hostelería y la restauración, Ayuso se ha reafirmado en su política económica de bajar impuestos para favorecer la contratación y ha censurado que el gobierno español quiera "imponer una política fiscal para seguir perjudicando a Madrid" y que lo haga de la mano del independentismo. "Rufián tenía razón en que Madrid es un paraíso, pero de libertad", ha espetado Ayuso. De hecho, una de las conclusiones que la presidenta madrileña ha sacado de su visita a Barcelona es que "muchas empresas huyen" de Catalunya para establecerse en Madrid debido a "la asfixia" que les supone, ha dicho, la fiscalidad catalana.

Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que lucharán con "uñas y dientes" contra el modelo fiscal que, asegura, quiere imponer el gobierno español en la comunidad madrileña. En este sentido, ha avisado a los socialistas de que lo tendrán "difícil" para explicar por qué "subirán impuestos" a los ciudadanos de Madrid. Sea como sea, Ayuso ha dicho que no participará en ningún caso en el grupo de trabajo que han acordado ERC y el gobierno español para abordar esta cuestión. La presidenta madrileña, de hecho, ha dicho que este foro de diálogo no llegará a reunirse. "No pasará nunca, se habla de todo menos de diálogo", ha afirmado.

"Me he sentido como en casa"

Isabel Díaz Ayuso ha estado dos días de visita en Catalunya, en los que se ha reunido con comerciantes y hoteleros, pero también con entidades como Societat Civil Catalana y S'ha Acabat, y con asociaciones que defienden la escuela concertada y bilingüe. Pero no lo ha hecho con ningún representante de la Generalitat. Y no pretende hacerlo. "Con los que quieran a partir de la tiranía y las imposiciones hacer política, no me reuniré", ha avisado. En este sentido, ha insistido en que solo se reunirá con "todos aquellos colectivos que defiendan la pluralidad de Catalunya". En Aragón, donde estará esta tarde, sí se reunirá con su presidente, Javier Lambán, y con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. La de esta semana no será la última visita que Ayuso hará en Catalunya, según ha confirmado ella misma. En lo que llevamos de año ya ha venido cuatro veces.

Sobre si ha tenido algún problema a la hora de hablar castellano estos dos días, Ayuso ha admitido que no: "No he tenido ningún problema. Me he sentido como en casa". Con todo, ha insistido en defender la libertad de los padres de escolarizar a sus hijos en la lengua que quieran. "Ningún burócrata tiene que decir dónde tienen que escolarizar a sus hijos ni privarlos de un idioma que traspasa fronteras. Los idiomas están para unir y para buscar sinergias, no para hacer lo contrario", ha defendido.