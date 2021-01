La JEC ordena retomar el proceso electoral para celebrar las elecciones el 14-F

Pocos minutos ha tardado la Junta Electoral Central (JEC) en ejecutar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de mantener de momento la convocatoria electoral para el 14 de febrero, a pesar de que se trata de una decisión provisional. Según han informado fuentes del Congreso al ARA, la JEC ha comunicado la medida cautelarísima a las juntas provinciales y de zona para que retomen el proceso electoral donde se había quedado justo antes del decreto de suspensión electoral elaborado por el Govern. Justamente ayer lunes las juntas provinciales decidieron no proclamar las candidaturas, tal y como estaba previsto, y las de zona tenían prevista la designación de miembros de las meses electorales.

La JEC mueve ficha así a instancias judiciales, puesto que de buena mañana no tenía previsto reunirse ni tomar ninguna decisión, ya que alegaba que no era competencia suya mojarse ante una decisión del Govern que estaba en manos de la justicia. Las mismas fuentes apuntan que ahora mismo no hay ninguna convocatoria prevista para que la JEC se reúna esta semana, pero que muy probablemente podría haber una cita. Lo más habitual es que el ente electoral se reúna en el Congreso de forma semanal a las puertas de unos comicios, pero esta mañana no tenía prevista ninguna reunión puesto que lo que les constaba formalmente es que se habían aplazado los comicios.

"Conforme vayan llegando peticiones, si es indispensable se reunirá", apuntan desde el Congreso a este diario, a pesar de que en estos momentos señalan que el grueso de las decisiones está en manos de las juntas provinciales y de zona. La candidatura Primàries preguntó ayer a la JEC si había que parar todo el proceso electoral para comprobar si avalaba o no la suspensión electoral para el 14-F. Pero esta mañana la Junta tenía previsto desentenderse, señalando que el proceso estaba en manos de la justicia. Las juntas provinciales no proclamaron ayer las candidaturas después de la recogida de firmas. En el caso de Primàries, tenían pendiente saber si se podrían presentar a las elecciones por primera vez.

Pero Primàries también preguntaba a la JEC si los avales que habían presentado quedaban anulados por el aplazamiento electoral. En este caso, el ente electoral también ha respondido ordenando a las juntas provinciales que sigan con el proceso y la proclamación de candidaturas podría estar al caer.