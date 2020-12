Joan Canadell: “Pere Aragonès me engañó con la ley de cámaras”

Joan Canadell (Barcelona, 1967) es presidente de la Cambra de Comerç (Cámara de Comercio de Barcelona) y ahora da el paso a la política con JxCat. Atiende al ARA antes de plegar como presidente del Consejo de Cámaras.

Usted se ha fijado como objetivo de la legislatura hacer efectiva la República. ¿Cómo se hace?

Recuperando el tren del 1-O, que está parado y que desde el 30 de enero [investidura fallada de Carles Puigdemont] no hemos vuelto a poner en marcha. Se tiene que devolver a una unidad estratégica, trabajar por el reconocimiento internacional, tener fuerza interna suficiente para demostrar que el país quiere la República y después acabar de definir todos los detalles.

¿Esto se puede hacer en una legislatura?

Lo que hace falta son 68 diputados como mínimo que quieran dar el paso, y que en estos tres años no han estado. Superar el 50% es un punto deseable, pero no una condición absolutamente necesaria.

La ponencia de JxCat habla de una mediación por un referéndum acordado, no de hacer efectiva la República.

Que la mejor opción sería el referéndum acordado es evidente. Ahora bien, cuando esto se pruebe y no funcione tendremos que dar un paso más.

¿Ahora se podría hacer lo que no se hizo el 27-O?

No sabemos qué habría pasado si se hubieran puesto de acuerdo los partidos independentistas para aguantar y continuar. Lo que tenemos que hacer en todo caso es volver a crear aquel momentum.

¿Qué es la confrontación inteligente?

Con el Estado ya se ha visto que no se puede negociar, y por lo tanto no queda otra vía que el desbordamiento democrático. Esto acabará en una confrontación. Ahora bien, es una confrontación con sentido común. Que no nos lleve a hacer cosas que no tengan ningún sentido y que acaben poniendo más gente en la prisión o más represión gratuita.

¿Mantener la pancarta de los presos es confrontación inteligente?

No lo creo. Cuando se habla de inteligente entiendo que es la confrontación que nos hace falta en el momento que haga falta para dar el paso definitivo.

¿Cortar carreteras o fronteras es confrontación inteligente?

Si esto es para hacer en el momento definitivo para conseguir el objetivo definitivo, sí. Si es un acto aislado, ¿qué sentido tiene? Son cosas diferentes.

¿La confrontación, pues, será solo cuando la Generalitat esté dispuesta a llegar hasta el final?

La Generalitat y el país, ¿eh? Tenemos que volver a crear un momentum. Todos tenemos que encontrar el punto de confluencia que nos haga más fuertes. En ese momento es cuando tenemos que desbordar al Estado. Confrontaciones entremedias que no tienen un objetivo concreto no es inteligente.

¿Ve margen para recuperar la unidad?

El margen vendrá a través de los resultados. Aquí hay dos estrategias sobre la mesa: una es negociar con el Estado no se sabe qué, y la otra es recuperar la vía del 1-O. Si en estas elecciones una de las dos vías sale muy reforzada, todo el mundo entenderá que es la que tenemos que sacar adelante. Un empate sería lo peor.

¿Qué diferencia de escaños establece que una opción se ha impuesto?

No hay una fórmula matemática, pero puede haber un momento en que haya bastante diferencia para que las bases del partido que ha perdido digan: esto no lo habéis hecho bien.

¿Confía en la implosión de ERC si pierde?

En todo caso tengo memoria. Yo he sido militante de ERC y Reagrupament y esto lo he vivido.

¿Qué le lleva a dar el paso con JxCat?

Me planteaba dar el salto de caras a la siguiente legislatura, pero hay un hecho entremedias que lo trastoca todo: el engaño de Pere Aragonès, que no presenta la proposición de ley de cámaras a pesar de que me dijo que lo haría. Que el vicepresidente de la Generalitat engañe al presidente del Consejo General de Cámaras creo que es un acto que no se puede dejar de banda.

¿Qué razón le da para no tramitar la proposición de ley?

Ninguno. Cuando pedí explicaciones me dijo que ya sabríamos encontrar la manera en la próxima legislatura para hacerlo. Estoy convencido de que la razón es la presión de las patronales.

¿Da el paso para ser conseller y sacar adelante esta ley?

Doy el paso para entrar en Parlament y luchar por esta ley. La sorpresa es que quedo primero de la segunda urna de JxCat, y esto dibuja otros escenarios. Ser número 2 por Barcelona se puede traducir en una responsabilidad de Gobierno.

¿Podría ser consejero de un gobierno presidido por Aragonès a pesar de que dice que lo engañó?

De poder sí, pero personalmente me lo tendría que pensar mucho. En la vida hay cosas que hablando, la gente se entiende.

¿Cómo fue la relación con Chacón?

Buena, pero perdimos la oportunidad de avanzar mucho más. En tiempo de pandemia, si mandaba un mensaje a Reyes Maroto y a Àngels Chacón, me contestaba antes la ministra.

¿Ve un gobierno con la CUP?

La CUP es un partido que quiere la independencia y no lo veo descartable.

¿Qué piensa de la fiscalidad?

Se tiene que recomponer toda. El problema que tenemos es el déficit fiscal. Si somos un estado independiente nos tenemos que cargar el impuesto de sucesiones seguro, igual que el de patrimonio.

¿Fue un error cerrar la restauración en el mes de octubre?

La sorpresa era que desde el sector de la restauración me decían que Salut no les escuchaba. ¿Por qué? No es normal. Mientras ha estado el doctor Argimon al pie del cañón ha habido diálogo, y cuando no ha estado, en aquel periodo, se ha ido a pie cojo.

¿JxCat tendría que asumir Salut?

Si tengo que priorizar, para mí son más importantes otras consejerías que tienen que ver con el modelo económico. Tener que gestionar ahora las consejerías de bienestar social es una miseria con lo que tenemos. Tenemos que mejorar el modelo económico para tener más recursos.

¿Le preocupa la causa judicial por las elecciones en la cámara?

No, porque no tiene recorrido desde el punto de vista legal, pero con el estado español no se sabe nunca.