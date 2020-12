Canadell se presenta a las primarias de JxCat y deja la presidencia de la Cambra de Comerç

Joan Canadell, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, da el salto a la política y presenta candidatura a las primarias de JxCat por la demarcación de Barcelona. Tal como explicó el ARA el lunes, Canadell decide dar el paso y formaliza este miércoles su oferta para situarse en los lugares de salida de la lista de Barcelona en la segunda ronda de primarias.

De este modo, Canadell abandonará la presidencia de la Cambra de Comerç de Barcelona y dejará el cargo a la vicepresidenta, Mònica Roca, ha informado Efe.

Canadell competirá con los consellers del Govern Damià Calvet, que ha anunciado que había formalizado la candidatura, Jordi Puigneró y la portavoz del ejecutivo, Meritxell Budó. También con el abogado Jaume Alonso Cuevillas, el vicepresidente de JxCat, Josep Rius, o la portavoz del partido, Elsa Artadi, además de la actual diputada Aurora Madaula.

En total hay en juego hasta 8 lugares que se situarán después de Borràs, que ganó con más del 75% de los votos contra Calvet para ser presidenciable a la Generalitat. Por lo tanto, al menos en Barcelona, las primarias serán disputadas porque se han presentado más de ocho candidaturas. Los militantes de JxCat podrán votar hasta seis candidatos el fin de semana del 12 y el 13 de diciembre.

Canadell no es militante de JxCat, pero se hace simpatizante para poderse presentar a las primarias. El cofundador del Cercle Català de Negocis, asociación empresarial, llegó a presidente de la Cambra de Comerç en mayo de 2019, con la candidatura Eines de País, promovida por la ANC, y situaba así una candidatura independentista al frente de una de las instituciones económicas más relevantes del país.

He decidido presentarme a las primarias de @JuntsXCat cómo simpatizante. Me habría gustado más hacerlo en una lista a la escocesa, con todos los partidos independentistas, pero no ha sido posible. En todo caso lo hago al partido que más ha defendido la unidad que siempre he pedido (1/4)