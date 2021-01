Campo avisa de que una suspensión de las elecciones no está recogida en la ley electoral

El aplazamiento electoral del 14-F ha ido tomando cada vez más fuerza durante las últimas horas –el único partido que se opone a ello abiertamente es el PSC– y el Govern ya admitido que la nueva fecha de los comicios se podría situar en mayo. Ahora bien, las dudas legales sobre si se puede impugnar una posible suspensión de las elecciones también empiezan a sobrevolar el panorama político. Sin ir más lejos, este jueves las ha aireado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha lanzado un aviso a la Generalitat advirtiéndola de que una suspensión de los comicios no está recogida en la ley electoral actual. No ha especificado, sin embargo, si el gobierno español prevé impugnar un posible aplazamiento de las elecciones a la Junta Electoral Central, pero ha afirmado: "El derecho siempre tiene mecanismos de impugnación". Este viernes se tiene que tomar la decisión definitiva.

En una entrevista a Radio 4 y La 2, Campo ha pedido "cautela" a la Generalitat y a los partidos antes de tomar una decisión definitiva por la "falta de previsión legal" de una situación como esta. Hace casi un año, en plena primera oleada de la pandemia, las elecciones que se tenían que celebrar el 5 de abril en el País Vasco y en Galicia se aplazaron y el gobierno español no puso ninguna objeción. Con todo, esta vez Campo ha pedido una respuesta "proporcionada a la situación". Esto pasa, según el ministro, por determinar si se dan las mismas "circunstancias" de "consenso" que se dieron en el País Vasco y en Galicia para aplazar los comicios del 5 de abril, en plena primera oleada de la pandemia. "Estamos hablando de democracia y derechos fundamentales. Es una cuestión delicada, vigilemos", ha afirmado Campo, que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los dirigentes políticos.

Las palabras de Campo no han gustado al líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que las ha considerado una "intromisión partidista escandalosa en el debate político". "Me parece alucinante que un hombre de leyes no sea lo suficientemente ecuánime para admitir que un estado de derecho tiene que garantizar el derecho a voto en una situación de pandemia, que no podemos admitir que haya personas que no puedan ir a votar por condiciones de salud pública o que por miedo haya una abstención elevadísima", ha añadido.

Por otro lado, aunque se aplacen las elecciones a mayo, Campo tampoco prevé que los líderes independentistas puedan presentarse en ninguna candidatura, porque el gobierno español todavía no habrá debatido las peticiones de indulto. El ministro de Justicia ve "difícil" que se resuelvan estas medidas de gracia antes de las elecciones catalanas, aunque se aplacen. "No creo que se puedan aplazar tanto", ha dicho Campo. El ministro ha añadido que todavía hace falta que el Tribunal Supremo se pronuncie y ha negado que el alto tribunal esté retrasando la decisión.

Torrent ve "evidencia científica" para aplazar el 14-F

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, no ha querido descartar que las elecciones del 14 de febrero se acaben manteniendo, pero ha considerado que hay una "evidencia científica" que dice que "no es recomendable, y el Síndic lo desaconseja". De hecho, Torrent ha admitido que es posible que la situación de provisionalidad por la inhabilitación de Quim Torra se alargue, porque el riesgo es "elevado", y que el Govern tenga que continuar gestionando la pandemia como ha hecho hasta ahora.

"Reclamo el máximo consenso alrededor de esta decisión", ha exigido. El presidente del Parlament también ha recriminado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no se haya pronunciado sobre si se tienen que suspender los comicios y lo ha calificado de "irresponsabilidad". "Si nos moviéramos por intereses partidistas, para ERC tendrían que ser ya", pero "priorizamos la vida", ha dicho en una entrevista a Catalunya Ràdio. Torrent ha asegurado que el aplazamiento no supone que la democracia tenga "una mala salud", sino que se quiere garantizar tanto el derecho de voto como la salud de la ciudadanía, puesto que no se puede aspirar, como pasará en Portugal, a una participación baja.