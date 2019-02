Juicio al 'procés': los cambios de relato de la Fiscalía sobre el 20-S

En cuatro días de interrogatorio a los acusados, la Fiscalía ha ido cambiando, y rebajando, el relato sobre la salida de la comitiva judicial de la 'conselleria' de Economía tras la protesta por los registros del 20 de septiembre de 2017 ordenados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, y que es una de las bases de la supuesta violencia que defiende la Fiscalía para justificar el delito de rebelión. El episodio que ha variado es el de la salida de la secretaria judicial: inicialmente el fiscal Fidel Cadena aseguró que había tenido que "escalar un muro", después el fiscal Jaime Moreno explicó que había "salido por la azotea" y finalmente este jueves el fiscal Javier Zaragoza ha hablado de una salida "por un edificio colateral".

De hecho, los procesados han ido corrigiendo el relato exagerado de la Fiscalía. Después de que Cadena hablara de un "muro", el ex 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, calificó de "peliculero" su relato, mientras que el ex 'conseller' de Presidencia, Jordi Turull, replicó a Moreno que una salida por la azotea del edificio de la conselleria también era imposible. "No sé si usted conoce el Ensanche de Barcelona, no pueden salir por la azotea, hay manzanas y en todo caso, debería haber caminado por varias azoteas".

La decisión de no utilizar la salida principal de la 'conselleria' fue de la propia funcionaria judicial, y no porque hubiera ninguna recomendación de seguridad al respecto

La última descripción de la Fiscalía ha sido la expresada por Zaragoza, la salida por un edificio colateral a la 'conselleria' de Economía que el líder de la ANC, Jordi Sánchez, no replicó, porque es la más ajustada a cómo se desarrolló. Sin embargo, más adelante en su interrogatorio, Sánchez precisó al fiscal que en ningún momento se usó "la azotea" para llegar al edificio de al lado de la 'conselleria', sino un "patio interior".

Los procesados también han recordado a los diferentes representantes del ministerio público que la decisión de no utilizar la salida principal de la 'conselleria' fue de la propia funcionaria judicial, y no porque hubiera ninguna recomendación de seguridad al respecto. "Cientos de personas utilizaron el pasillo que habían habilitado los voluntarios en el edificio y la secretaria judicial lo hubiera podido hacer perfectamente porque además nadie la conocía", dijo Sánchez.

Sánchez también ha matizado a Zaragoza en dos ocasiones más por el 20-S: por un lado le ha dicho que eran seis y no siete los vehículos de la Guardia Civil que había en la zona de la 'conselleria'. Por otra parte, Sánchez ha corregido al fiscal cuando le ha preguntado si se había subido, junto con Jordi Cuixart, a un "altillo" para hablar a los ciudadanos que se concentraban frente al edificio de Economía. "No, no nos subimos a un altillo, nos subimos a un coche de la Guardia Civil". También dijo que le comentó al teniente del cuerpo su intención, y que éste le habría contestado que subiera, "porque ya no venía de aquí".