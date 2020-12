JxCat, ERC y la CUP defienden la amnistía desde el Parlament pero admiten las dificultades para conseguirla

Después de muchos debates internos, el independentismo ha conseguido llevar este viernes la amnistía al Parlament. Lo ha hecho a través de una propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP que se aprobará esta misma tarde. El texto reclama que sean "las Cortes españolas" las que aprueben una ley de estas características, por lo cual la resolución de hoy no tendrá efectos vinculantes. Los tres partidos se han unido para defender la amnistía de presos políticos, exiliados y de todos los represaliados encausados, pero han admitido tanto la dificultad para conseguirla como el hecho de que la iniciativa que se aprobará hoy es más simbólica que efectiva.

El discurso más crudo ha sido el del vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat): "Somos perfectamente conscientes de que no nos darán la amnistía". Así pues, su diagnóstico es que la amnistía no será posible pasando por el Congreso, sino que solo será posible haciendo efectiva la autodeterminación de Catalunya. En la CUP tampoco se han mostrado muy optimistas y Natàlia Sánchez también se ha situado en el escenario de que no se conseguirá. Aún así, ha proclamado: "Nuestra lucha no se parará. Venimos de muy lejos y vamos muy lejos todavía".

ERC, en cambio, ha enfocado el discurso de otro modo. El diputado republicano Ferran Civit ha intentado convencer a partidos como el PSC, el PP y Cs que, cuando llegue el día, den luz verde en el Congreso a una ley así. Según ha dicho, será la única manera de resolver el conflicto político. "Pedimos empatía, valentía y hacer política. Nada más", ha concluido. Los tres partidos independentistas se han comprometido a registrar la ley en el Congreso el 15 marzo. Esta iniciativa sí perseguirá tener efectos jurídicos, pero también encontrará todas las trabas para salir adelante.

"Es propaganda"

JxCat, ERC y la CUP han negociado hasta última hora incorporar a los comunes en la propuesta de resolución y que fuera conjunta. No lo han conseguido. Tal como apuntó este jueves el ARA, los comunes apoyarán algún punto del texto, pero no será completo. El diputado de los comunes Lucas Ferro ha acusado al independentismo de hacer "propaganda" con esta iniciativa. ¿Por qué? Pues porque se han esperado al último pleno de la legislatura para presentarla y porque han utilizado un mecanismo sin "efectos jurídicos ni vinculantes". A pesar de la abstención de los comunes, el diputado Marc Parés ha querido dejar claro en su intervención del debate posterior que apoya la amnistía y ha confiado en que la ley pueda acabar viendo la luz.

Como los comunes, el PSC también sospecha que detrás de todo hay una estrategia electoralista. Es decir, que los grupos independentistas han esperado hasta ahora para hacer este movimiento para poderlo reivindicar en campaña electoral. Pero Ferran Pedret también ha avisado de que su partido no apoyará una iniciativa así cuando llegue al Congreso. Su argumento es que en "estados de derecho modernos" como España no están justificadas medidas de gracia de este tipo. También ha cuestionado que estén justificados los indultos. Tampoco el PP ni Cs han dado muchas sorpresas. El líder de los populares, Alejandro Fernández, ha cargado contra el independentismo por hacer propuestas "populistas", mientras que el diputado de Cs, Nacho Martín Blanco, ha hecho un llamamiento a abandonar "la crispación" y a volver a "la concordia".

Quizás porque se trataba del último pleno de la legislatura –varios diputados se han despedido– o quizás porque la propuesta de resolución no tiene ningún efecto vinculante, el debate se ha desarrollado con buen tono y con varias interpelaciones entre independentistas y no independentistas. Pero por lo que se ha visto este viernes en el Parlamento, este diálogo no parece que pueda acercar la amnistía.