JxCat empieza una campaña de recogida de firmas para poder presentarse a las elecciones del 14 de febrero

La ruptura entre JxCat y el PDECat ha tenido muchas derivadas. Una de estas es que los derechos electorales se los ha quedado el partido de David Bonvehí y esto quiere decir que la formación de Carles Puigdemont, para poder presentarse a las elecciones al Parlament, tendrá que hacer un proceso de recogida de firmas que no tienen que hacer el resto de partidos que tienen representación en el hemiciclo. "Hoy empiezan las elecciones del 14 de febrero para JxCat", ha proclamado Laura Borràs este mismo domingo desde uno de los lugares de recogida.

Las firmas son necesarias, según la normativa electoral, para todos los partidos que se presentan por primera vez en unas elecciones y no concurren en coalición con formaciones ya establecidas anteriormente. Es el caso de JxCat, que en 2017 todavía no se había independizado como partido. Así pues, ¿cuántas firmas le harán falta en total? Tendrá que presentar ante las juntas electorales provinciales los avales equivalentes a un 0,1% del censo electoral de cada una de las cuatro circunscripciones. A partir de los datos del censo que la semana pasada hizo públicas la Generalitat, esto equivale a aproximadamente 4.000 firmas en la provincia de Barcelona, 510 en Girona, casi 300 en Lleida y unas 560 en Tarragona. Tiene hasta el 3 de enero para recogerlas.

Borràs ha asegurado que todos aquellos que quieran firmar encontrarán lugares de recogida "en todo Catalunya" desde donde Junts pedirá "la confianza" de los ciudadanos. Si bien es cierto que tener que recoger firmas es un obstáculo que otros partidos no tienen que superar, también es verdad que permitirá a Junts intensificar la precampaña electoral. Por ejemplo, hoy Borràs se ha reivindicado como el partido de "la unidad" y para hacerlo ha recurrido a las elecciones europeas del año pasado, en las que Puigdemont ofreció a Junqueras concurrir juntos a los comicios con el republicano como número uno en la lista. Una idea que ERC rechazó: "Somos los de la unidad".

"No hay ningún equívoco"

Una de las primeras polémicas que ha tenido que afrontar Borràs en la precampaña es el hecho de explicar que, a pesar de que es ella la candidata a la presidencia, será Puigdemont quien ocupe el número uno de la lista. Para ella esto no es ningún problema: "No hay ningún equívoco en esta cuestión". Borràs ha dicho que Puigdemont "no es candidato a nada", sino que es "el presidente de la Generalitat" y que lo continuaría siendo si "el Estado no le hubiera echado" con el 155.

Una de las dudas que planean sobre los comicios en el Parlament es si se podrán llevar a cabo por la pandemia. El Govern está convencido de que sí, pero se ha dado hasta el 15 de enero para tomar una decisión definitiva en función de los datos epidemiológicos de aquel momento. Borràs ha explicado este domingo que su partido trabaja con la idea de que las elecciones se puedan hacer el 14 de febrero y que, en todo caso, aceptará lo que recomienden las "autoridades sanitarias", es decir, el Procicat.