Borràs cuestiona que ERC sea "netamente independentista": "No hay que decir qué eres, hay que hacerlo"

Declaración de intenciones de Laura Borràs pocas horas después de arrasar en las primarias en JxCat. La portavoz del partido de Carles Puigdemont en el Congreso ha utilizado la primera entrevista como candidata para disparar contra ERC, con quien Junts se disputa la hegemonía independentista en las próximas elecciones al Parlament. Y lo ha hecho, precisamente, cuestionando que los republicanos sean una formación "netamente independentista". "No hay que decir qué eres, hay que hacerlo", ha afirmado en RAC1, desde donde ha argumentado que "quien pacta con partidos no independentistas no está trabajando para conseguir la independencia. Está trabajando para otras cosas, pero no para la independencia", ha añadido. Y ha transformado el dardo a los de Oriol Junqueras por su acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos en el marco de los presupuestos del Estado en el primer mensaje de campaña: "No todos los votos independentistas son igual de independentistas".

Según la ex consellera de Cultura, Esquerra ha dado un "seguro de vida" al gobierno español con el apoyo a unas cuentas que considera "lesivas" para Catalunya y que no tienen en cuenta ni el "déficit fiscal" ni todos los "incumplimientos previos". "Cuando los otros te devuelven lo que ya tenías, no te están dando nada", ha asegurado, y ha acusado a los republicanos de no ejercer la "resistencia" que requieren los embates del Estado. Borràs, que ha insistido en que le "cuesta de entender" el aval de los números de Pedro Sánchez y ha lamentado la falta de una "posición unitaria" en el Congreso, también ha cuestionado los pactos que ERC pueda hacer después del 14-F, recordando que el vicepresidente de la Generalitat y candidato del partido, Pere Aragonès, ha apostado por un ejecutivo con alianzas "más allá del independentismo", en referencia a los comunes.

La candidata a la presidencia ha dejado claro que, "inequívocamente", JxCat no pactará con fuerzas no independentistas ni, sobre todo, con las que apoyaron al 155 (Cs, PSC y PP). Y ha añadido que volvería a formar gobierno con los republicanos –o investiría a Aragonès si ganaran las elecciones– siempre que demuestren su compromiso nítido con la independencia. "Si se compromete con un Govern netamente independentista, estamos para eso", ha remarcado, y ha lanzado nuevamente reproches a los republicanos por haberse opuesto a la investidura de Carles Puigdemont en enero de 2018 y haber consentido que no se publiquen resoluciones aprobadas en el pleno del Parlament. También ha abierto la puerta a "sumar" con el PDECat e incluso con los comunes, pero únicamente si comparten el objetivo del estado propio.

En el debate entre unilateralidad y pragmatismo o gradualismo, Borràs ha reiterado que ella y JxCat estarán en la vía unilateral, pero en este punto ha añadido matices. En cuanto a la declaración unilateral de independencia (DUI), ha rechazado cometer el "error populista" de defender el levantamiento: "Tiene que haber el compromiso de que, una vez se inicia este camino, se puede defender", ha señalado, y ha pedido no levantar falsas "expectativas" que acaban frustrando al movimiento independentista. De hecho, tanto ella como quien ha sido su rival en las primarias, el conseller Damià Calvet, rechazaban poner un calendario a la independencia.

Sobre el papel de Puigdemont en la candidatura, la diputada en el Congreso ha remarcado que irá "donde quiera" de la lista y que no le hace falta "ninguna urna" porque –ha afirmado– es como Messi: "Lo colocas y marca la diferencia", ha argumentado. El ex president, en todo caso, tendrá un papel simbólico en la lista, puesto que no podría ser investido y, además, no quiere perder la inmunidad que le brinda –de momento– el hecho de ser eurodiputado. Quien también podría tener problemas para ejercer la presidencia es la propia Borràs, que podría ser inhabilitada en el marco de su juicio en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En la entrevista, ha reiterado que no cometió ninguna ilegalidad y ha enmarcado su caso en el objetivo "clarísimo" de la justicia de defender la unidad de España.