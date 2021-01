Lorena Roldán se dará de baja el jueves como diputada en el Parlament

Lorena Roldán, que la semana pasada anunció a su salto a las filas del PP, tiene previsto renunciar a su escaño el próximo jueves, según ha confirmado el ARA. Ayer mismo tramitó su baja como senadora. En los últimos días, la formación naranja le había requerido que abandonara el asiento en la cámara legislativa, donde ocupa un lugar en la diputación permanente.

De hecho, Cs presentó ayer un escrito a la mesa de la Diputación permanente del Parlament para que Roldán pase a ser diputada no adscrita, explican fuentes del grupo parlamentario. A pesar de que la cámara ya ha sido disuelta y en estos momentos solo funciona este órgano con una representación reducida de diputados, la situación de interinidad del Parlament podría alargarse en caso de que se aplazaran las elecciones. Pero con la renuncia de Roldán, la petición de la formación naranja ya no sería necesaria y, de hecho, lo más probable es que Roldán ya no participe en la próxima reunión del órgano.

Fuentes de la mesa apuntan que habrá que interpretar el reglamento sobre qué hay que hacer si un miembro de la diputación permanente se da de baja. No obstante, fuentes de los servicios jurídicos de la cámara consideran que lo más probable es que Cs acabe perdiendo una silla en el organismo, puesto que la representación de los diputados que forman parte de él no se puede alterar. Tampoco la Junta Electoral Central (JEC) expide ya credenciales a nuevos diputados.

Sea como sea, desde Cs insisten en que esto no altera las mayorías en la cámara. La formación naranja continuará contando con una quinta parte de la representación en el órgano -con cinco representantes-, y por lo tanto podrá continuar forzando comparecencias de representantes del ejecutivo.

La diputación permanente está compuesta por veintitrés parlamentarios. Entre sus competencias, además de solicitar la comparecencia del Govern para informar sobre su gestión, también puede ejercer el control de los decretos ley y autorizar suplementos de crédito o créditos extraordinarios con una causa justificada.