Podem apartará de las listas del 14-F a la ganadora de las primarias, Noelia Bail

Podem apartará de las listas del 14-F a la ex secretaria general del partido Noelia Bail, ganadora además de las primarias para encabezar la lista del partido lila. El argumento es el expediente abierto a raíz de al menos una denuncia interna contra la ex líder de la formación por su gestión al frente de Podem Catalunya. Bail fue la más votada en las primarias que el partido celebró en mayo para elegir a sus candidatos en las elecciones del 14-F, pero según ha podido saber el ARA, la comisión de garantías resolvió la semana pasada que este expediente es "incompatible" con optar a asumir un cargo público y, por lo tanto, a formar parte de unas listas al Parlament en representación del partido.

La comisión ha adoptado esta medida cautelar a la espera que se resuelva el expediente de forma definitiva. Un proceso que arranca de al menos una denuncia que se presentó en febrero, cuando Bail se vio obligada a dejar el cargo de secretaria general porque 21 de los 34 miembros de su consejo ciudadano reclamaron a la ejecutiva estatal que se escogiera una nueva dirección catalana. La denuncia se centraría en el traspaso de información que hizo Bail cuando dejó de ser secretaria general.

Fuentes de la dirección consultadas por el ARA se desvinculan de la decisión y remarcan que la denuncia se presentó antes de que ellos llegaran al cargo -el nuevo consejo de coordinación se constituyó en junio - y que lo que ha hecho ahora la actual comisión de garantías es tramitar las denuncias que habían quedado pendientes. Por su parte, Noelia Bail no ha querido valorar la decisión.

Ahora bien, más allá de la decisión de la comisión de garantías, según varias fuentes consultadas, las negociaciones entre los comunes y Podemos por la lista de coalición no preveían incorporar a Bail entre los cinco primeros lugares de la lista y optaban por el actual diputado y portavoz de Podem Catalunya, Lucas Ferro -que quedó en segundo lugar en las primarias de Podem-, para que fuera quien ocupara el número cuatro de la candidatura por Barcelona. A pesar de que desde el partido lila no lo daban por hecho, sí que abrían la puerta por una cuestión de "paridad". Es decir, pensaban en Ferro para uno de los lugares que tienen que ocupar hombres, pero no en Bail para uno de los que tienen que ocupar mujeres. Fuentes de los comunes apuntaban que Bail no generaba suficiente consenso para estar en lugares de salida. Ahora, sin embargo, quedará directamente fuera de la lista.

Lo cierto es que hay poca afinidad entre Bail y los comunes -fruto de discrepancias organizativas y políticas, como fue la aprobación de los presupuestos-, pero también con la actual cúpula de Podem, encabezada por Conchi Abellán -del sector oficialista de Pablo Iglesias-. En junio, Bail y Abellán compitieron en las primarias que el partido hizo para elegir una nueva coordinadora general -ya lo habían hecho en las primarias para las listas al Parlament-. Fue cuatro meses después de que el partido destituyera Bail del cargo a raíz de la denuncia que interpuso más de la mitad de la ejecutiva, que no compartía el rumbo de su dirección. Actualmente, Noelia Bail forma parte del consejo ciudadano de Podem.

Esta vez la causa es un expediente interno, pero no es la primera vez que el resultado de un proceso de primarias no se traslada a las listas electorales. Ya pasó, por ejemplo, en las elecciones generales de abril, en las que Óscar Guardingo ganó las primarias, pero no estuvo ni entre los diez primeros lugares de la candidatura. En cambio, a la actual diputada en el Congreso Mar García Puig se le asignó el número 3 y Podem argumentó el movimiento por cuestiones de paridad. Entonces, pues, se reservaba un lugar a una mujer pero no se le podía garantizar a un hombre, a diferencia del caso actual. Guardingo renunció a formar parte de la lista.

La disputa por liderar Tarragona

Hace tres semanas que Catalunya en Comú ha acabado su proceso de primarias para elaborar las listas para las elecciones del 14-F -se presentó una sola candidatura por demarcación configurada por la misma dirección- y desde ya hace días negocia con Podemos la coalición. Hay conversaciones entre las dos formaciones para configurar la candidatura, pero también para hablar del programa electoral. Una de las incógnitas que todavía quedaba por resolver es quién lideraría la lista por Tarragona, uno de los puntos de fricción de las conversaciones de los últimos días.

Hasta ahora, el acuerdo no escrito entre las dos formaciones decía que la lista de Tarragona la lideraba una persona de Podem -porque en el resto de demarcaciones ya lo hacían miembros de los comunes o de ICV-. En 2017 la encabezó la actual diputada Yolanda López. Para el 14-F, la formación lila había vuelto a proponer a López como número 1, pero esta vez los comunes han querido batallar también el liderazgo de esta candidatura y habían propuesto que la encabezara el regidor de Movem Tortosa Jordi Jordán, que ya se presentó a las primarias de los comunes.

Fuentes de Podem consultadas admitían hace unos días que Jordán genera rechazo entre su militancia en las comarcas tarraconenses y no lo veían como una persona aglutinadora. En cambio, desde los comunes remarcaban el "perfil potente" que tiene Jordán para liderar la lista después de que optara a la alcaldía de Tortosa. A estas alturas, según fuentes consultadas, todo apunta a que Jordán acabará siendo el número 1.

Podem también había pedido quedarse con el senador por designación autonómica que prevén que les tocará si mantienen los resultados de hace tres años. Si así fuera, varias fuentes consultadas explican que el lugar lo podrían ocupar la actual coordinadora general de Podemos, Conchi Abellán, que no repetirá como diputada, o la misma Yolanda López. Esta semana está previsto que cierren y ratifiquen la lista las ejecutivas de Podem y Catalunya en Comú.