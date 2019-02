Los observadores: la Fiscalía atribuye a los encausados "la violencia generada por la policía española"

La plataforma International Trial Watch ha emitido este lunes un comunicado en el que valora la primera semana del juicio contra el 1-O, al que asistieron seis observadores de la organización. La entidad advierte que "las acusaciones no tienen en cuenta que las actuaciones de los acusados pueden estar amparadas por derechos fundamentales", y argumenta que el hecho de que consideren que han cometido un delito implica que están "invirtiendo el orden interpretativo constitucionalmente exigible cuando hay derechos fundamentales en juego". En el mismo sentido, acusa a la Fiscalía de atribuir a los encausados la "violencia generada el 1-O por la Policía Nacional y la Guardia Civil, minimizando también la gravedad de las lesiones sufridas por la ciudadanía".

Por otra parte, la entidad apunta que "el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado introducen hechos nuevos" en los interrogatorios, y critica la anomalía procesal de comenzar el juicio sin incorporar documentación de la que no disponen las defensas y sí la acusación. "Habrá que examinar hasta qué punto esta anomalía procesal se transforma a lo largo del procedimiento en causa de indefensión material", asevera.

El comunicado advierte además que si, tal como alegan algunas de las defensas, "se ha producido una vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley", también se vulnerará "el derecho a la segunda instancia de los encausados no aforados". En el mismo sentido, alerta de que el tribunal "no ha aceptado pruebas capitales según las defensas". "Habrá que constatar a lo largo del proceso si la denegación de estas pruebas causa indefensión material a las partes" y, por tanto, vulneración "del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes". La plataforma también critica que el Supremo no reservara espacio en la sala para los observadores, lo que les ha comportado horas de cola.

En la primera semana del juicio, los observadores que fueron a la sala fueron el miembro de la American Bar Association William Mozdzierz; la abogada y presidenta de la Liga Francesa de Derechos Humanos y miembro de Euro-Mediterranean Human Rights (con sede en Copenhague); el abogado y miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (París) Alexandre Faro; el abogado colegiado en el Colegio de Charleroi y miembro de Abogados Europeos Demócratas Frédéric Ureel; el jurista internacional de la European Association Lawyers for Democracy Fabio Marcelli; y el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo.