Operación de la Guardia Civil contra empresarios por la financiación del Procés

Operativo en marcha de la Guardia Civil en Catalunya contra empresarios vinculados con el independentismo. Según ha avanzado El Confidencial y ha podido confirmar el ARA, este miércoles por la mañana se están produciendo varios registros y detenciones en el marco de un operativo pilotado por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el mismo que investiga el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades cercanas al soberanismo. Entre los detenidos estarían el ex conseller Xavier Vendrell, el ex alto cargo de CDC David Madí y el editor Oriol Soler, así como el ex director de la oficina de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay.

M’acaben d’assabentar que també en @josepalay ha estat detingut. Prou repressió! Prou! — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 28, 2020

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado que durante este miércoles se están practicando 31 entradas y registros por delitos relacionados "con la corrupción y/o desórdenes públicos". Es este "y/o desórdenes públicos" lo que ha abierto la puerta a que entre el objetivo de la investigación esté el Tsunami Democràtic, a pesar de que fuentes de la Guardia Civil lo nieguen. En estos momentos ya hay una investigación sobre el Tsunami que está en manos de la Audiencia Nacional y todavía en fase de instrucción.

En su comunicado, el TSJC explica que entre los investigados está el presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals, David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler, Antoni Fuste -administrador de la empresa Events-, Roc Aguilera, Pilar Contreras, Marta Molina -próxima a Xavier Vendrell-, el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir, y Jordi Serra.

Las indagaciones que han provocado el operativo policial se iniciaron hace un año y medio como una pieza separada y secreta de las diligencias que se instruyen en el mismo juzgado por el presunto desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas, entre ellas algunas otorgadas por la Diputación de Barcelona, a entidades de la órbita soberanista y del extinta CDC.

El operativo policial ha empezado poco antes de las 8 de la mañana y tiene uno de sus epicentros en Igualada, donde se está registrando la casa de Oriol Soler y también la empresa Events, en el polígono de Les Comes, que ya registraron antes del 1-O para buscar papeletas.

Un papel clave con el 1-O

Se da la circunstancia de que tanto Soler, como Vendrell, como Vinyals, como Madí jugaron un papel clave en el 1-O, formando parte, en mayor o menor medida, del estado mayor que organizó el referéndum. En el caso de Madí, solo participó en una primera reunión, pero Vendrell y Soler sí continuaron participando en los diferentes encuentros que se hicieron del llamado 'sanedrí', el órgano secreto formato por dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil con el que el Govern de Carles Puigdemont externalizó los preparativos del referéndum.

Los tres tienen también una fuerte ascendencia entre los líderes independentistas, y durante el 1-O y después han intentado hacer muchas veces de enlace entre Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, cuando las relaciones entre los dos no pasaban por su mejor momento.