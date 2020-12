El PDECat ficha a Joana Ortega como número dos de Àngels Chacón por Barcelona

Joana Ortega vuelve a la política activa de la mano del PDECat. La ex vicepresidenta del Govern con Artur Mas y ex dirigente de Unió Democràtica será la número dos de Àngels Chacón en las elecciones del 14 de febrero, según varias fuentes consultadas por el ARA. Ortega ya había manifestado su voluntad de reaparecer en la vida pública una vez superada la inhabilitación por la consulta del 9 de noviembre del 2014, por la cual fue condenada por desobediencia junto con el ex president Mas y la ex consellera de Educación Irene Rigau.

Con Ortega, el PDECat pretende reivindicar tanto el espíritu de la antigua CiU como el inicio del proceso soberanista con la votación del 9-N, que encabezó Artur Mas con Unión dentro del ejecutivo. No será la única cara visible que ejemplificará esta voluntad: varias fuentes consultadas del partido también apuntan a que el ex conseller de Economía entre 2010 y 2016, Andreu Mas-Colell, cerrará la lista de manera simbólica junto con el expresidente del Parlament y ex dirigente de Unión Joan Rigol.

651x366 Andreu Mas-Colell, ex 'conseller' de Economía / CÈLIA ATSET Andreu Mas-Colell, ex 'conseller' de Economía / CÈLIA ATSET

Ortega es desde octubre del 2019 secretaria general de la Associació Catalana de Municipis, una de las entidades municipalistas con más peso entre los entes locales que preside el alcalde de Deltebre y miembro de la dirección del PDECat, Lluís Soler. En este sentido, desde hace tiempo Oretga mantiene un vínculo con la formación de David Bonvehí. Previamente, la ex dirigente de Unió había estado con Àngels Chacón en la conselleria de Empresa como asesora. Un cargo que mantuvo hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó que estaba incumpliendo la condena de inhabilitación por cargo público en diciembre del 2019.

Validación de las listas

El consejo nacional del PDECat está convocado este miércoles para ratificar la candidatura a las elecciones del 14 de febrero, que se ha rellenado con dirigentes de la formación que se han presentado a las ternas (las asambleas comarcales eligen a los dirigentes que quieren en la lista del Parlament). Ortega, Mas-Colell y Rigol no son militantes del PDECat pero se incorporan como independientes a la lista.

Si bien el tándem Àngels Chacón y Joana Ortega encabezará la oferta electoral en Barcelona –desde el partido remarcan que Ortega también fue concejala en el Ayuntamiento de la capital–, tres hombres lo harán en el resto de demarcaciones: en Girona el cabeza de lista será el alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat; en Tarragona, el ex concejal de CiU Marc Arza, y en Lleida el actual portavoz del partido, diputado y alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.

Es la primera vez que el Partit Demòcrata se presenta con su marca en las elecciones –el 21 de diciembre lo hizo con el ex president Carles Puigdemont con una lista mayoritariamente de independientes– y, según las encuestas, no tiene asegurada la representación. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión le daba un diputado como máximo, a pesar de que Chacón, ex consellera de empresa, era la cuarta mejor valorada con un 4,7 después del vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), Carles Riera (CUP) y Jèssica Albiach (comunes).