El PDECat admite conversaciones con el PNC, pero insiste en que el 14-F irá en solitario

La semana pasada la secretaria general y candidata del PNC, Marta Pascal, tendió la mano al PDECat en una entrevista a Catalunya Ràdio para ir conjuntamente a las elecciones del 14 de febrero. Este lunes la candidata del Partit Demòcrata, Àngels Chacón, después de varias preguntas de los medios de comunicación, ha admitido que existen conversaciones con los de Marta Pascal para valorar la situación del "espacio" ideológico. Aun así, Chacón ha insistido por activa y por pasiva en que, a pesar del diálogo abierto con los dirigentes del PNC, el PDECat se presentará en solitario a las próximas elecciones, tal como ha dicho hasta ahora. "Siempre estamos abiertos a hablar con todas las formaciones políticas", ha matizado.

La candidata del Partit Demòcrata ha reprochado a Marta Pascal que se escindiera de la formación cuando estaban negociando con Junts per Catalunya, en lugar de defender internamente su posición. "Felipe González tiene discrepancias con Pedro Sánchez, pero no se va del PSOE", ha ejemplificado, y ha asegurado que es Marta Pascal quien tiene que explicar los motivos que la llevaron a romper el carné del partido.

En este sentido, Chacón no ha querido decir cuáles son las diferencias que ahora mismo hay entre el PDECat y el PNC: "Esta es una pregunta para hacerla a Marta Pascal". "Si tenía una discrepancia tan grande con el partido [para escindirse], ¿por qué ahora quiere sumar?", se ha preguntado la dirigente demócrata.

En todo caso, la candidata del PDECat ha admitido que tienen una frontera de votos con el Partit Nacionalista, así como con JxCat. "Seguro que hay espacios comunes", ha dicho, y ha añadido que es cierto que el voto de este espacio ideológico puede acabar "distribuido" entre estas tres formaciones en los comicios. Aun así, el Partit Demòcrata se ha mostrado convencido de que tendrá representación en todas las circunscripciones.

En este sentido, Chacón no se ha ahorrado las críticas a las primarias de Junts, que ayer escogieron los lugares de salida de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona. "No queremos espectáculos, sino propuestas concretas", ha dicho.

Después de que el presidente de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, y la portavoz de Junts, Elsa Artadi, hayan ganado las primarias del partido, la candidata del PDECat ha opinado que el proyecto de Carles Puigdemont se basa en una "estrategia personalista " y que ella prioriza la "concreción del proyecto".

Analizar el caso de Badalona

La candidata del PDECat, Àngels Chacón, ha propuesto crear un registro de naves industriales y equipaciones ocupadas para "dimensionar " hasta qué punto se repite en toda Catalunya la situación de Badalona. Ha dicho que para evitar una catástrofe como la de la semana pasada– hubo un incendio en una nave industrial ocupada en el que murieron tres personas– hay que saber hasta qué punto se repite esta casuística. "Si no lo hacemos, no sabemos de qué estamos hablando", ha afirmado, y ha anunciado que el PDECat promoverá esta iniciativa legislativa. Aun así, no ha dicho qué políticas implementaría para resolver este tipo de situaciones una vez contabilizadas en un registro.