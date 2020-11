El PDECat también llega a un preacuerdo con Sánchez para votar 'sí' a las cuentas estatales

ERC no será el único partido independentista catalán que avalará los presupuestos de Pedro Sánchez. Los cuatro diputados del PDECat en el Congreso –que hacen vidas separadas con los cuatro de Junts per Catalunya– han llegado a un preacuerdo con el gobierno español para votar a favor de las cuentas generales del Estado para el 2021 en el pleno que empieza este lunes y culminará el jueves antes de que la tramitación de los presupuestos vaya al Senado. Ahora solo queda que la ejecutiva del partido post convergent avale el acuerdo, según ha avanzado la ACN y han confirmado fuentes del PDECat al ARA.

El PDECat, junto con ERC, ya permitió la tramitación de las cuentas en el debate de enmiendas a la totalidad, en el que afloraron las diferencias con la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, en un pleno marcado por los reproches entre las formaciones independentistas. Pero ha costado lograr un acuerdo. Principalmente porque el gobierno español se focalizó en conquistar el apoyo de los 13 diputados de ERC y dejó para más tarde los cuatro del PDECat.

La suma, sin embargo, es clave para la Moncloa. Estos cuatro no eran vitales para la supervivencia de los presupuestos, pero sí lo pueden ser cuando el PSOE quiera aprobar medidas que miren hacia el centroderecha de la mano del PNB y también de Ciutadans, puesto que, a pesar del adelanto del no a las cuentas de los naranjas después de la ratificación del sí por parte de las bases de EH Bildu y la ejecutiva de ERC, Pedro Sánchez los quiere mantener en una posible ecuación para seguir negociando otras medidas económicas.

Con los votos del PDECat, Sánchez suma hasta 184 votos afirmativos para las cuentas estatales, 8 por encima de la mayoría absoluta del Congreso, puesto que tiene asegurados también los del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNB, EH Bildu y el diputado de Compromiso, a la espera de que Más País anuncie su posición, que podría suponer dos votos más, así como otras formaciones con solo un diputado como el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel Existeix.

Bel: "Es un muy buen acuerdo"

A la espera de comunicar los detalles del preacuerdo, la cara visible del PDECat en el Congreso, Ferran Bel, ha afirmado este lunes a la SER Catalunya que este es un "muy buen acuerdo" que se ha negociado sobre unos presupuestos que "ya tenían las mayorías suficientes" pero que finalmente permite que el PDECat aporte "mejoras sustanciales" para Catalunya a las cuentas de Sánchez.

"Nuestra función es mejorar la financiación de la Generalitat y no renunciar a una parte del autogobierno", ha afirmado sobre el compromiso de luchar contra el dumping fiscal de Madrid pactado por ERC con el gobierno español: "Nosotros siempre hemos pedido más capacidad fiscal" para el gobierno catalán e "intentar armonizar al alza algunos de estos conceptos no es lo más acertado".

Junts per Catalunya, en cambio, se sitúa en estos momentos en la opción de votar no –de hecho, ya presentó una enmienda a la totalidad en el inicio de la tramitación parlamentaria– o bien acabar absteniéndose. El president de la Generalitat inhabilitado Quim Torra pidió oponerse. La portavoz de Junts en el Congreso y desde ayer domingo candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, asegura que las cuentas "no son buenos para Catalunya". La CUP también tiene previsto oponerse y así consumar otra vez la división del bloque independentista catalán en el Congreso.

En este sentido, el portavoz de Catalunya en Común, Joan Mena, ha censurado que JxCat opte "por el bloqueo" de las cuentas votando no y lo ha contrapuesto al sí del PDECat, que ha celebrado. "Incluso el PDECat ha entendido esta situación, su posición hace todavía más pequeña la posición de JxCat y su apuesta por el bloqueo", ha afirmado Mena en rueda de prensa. "Nadie que diga defender los intereses de los catalanes puede votar en contra de los presupuestos, porque es poner palos a las ruedas del futuro de los catalanes", ha añadido.