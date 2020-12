El PDECat reivindica Convergència en su spot de campaña

Desde hace unos cuantos años que ha pasado de moda reivindicar Convergència. La corrupción –con una sentencia firme por el caso Palau, una investigación abierta en la Audiencia Nacional por el caso del 3% y otra a la familia Pujol– ha provocado incluso que muchos de los que formaban parte se sientan ahora incómodas con el adjetivo de posconvergentes. Pero en las elecciones del 14-F habrá al menos un partido que hará gala del legado de CDC. Eso sí, dejando de lado los episodios oscuros. El PDECat ha presentado este miércoles uno de los spots de campaña, que distribuirá a través de las redes sociales, en la que una familia se plantea cuál es la mejor opción para las elecciones. "El PDECat", dice el padre. "¿Y estos quién son?", pregunta la abuela. "Los de toda la vida, madre", le responde la hija.

Aparece una urna del 1-O en miniatura, una foto de una de las movilizaciones del Once de Septiembre y un mensaje de alerta en la radio: el próximo Govern puede depender de la CUP o del PDECat. El padre no quiere que los cupaires tengan nada que ver en el próximo ejecutivo. La ex consellera de Empresa Àngels Chacón será la candidata a la presidencia del PDECat con Joana Ortega, vicepresidenta de Artur Mas cuando él estuvo al frente de la Generalitat, de número 2. Y tendrán que competir para hacerse un hueco con JxCat. "El corazón te puede pedir otra cosa –le reconoce el padre al hijo–, pero necesitamos recuperar la economía y el prestigio de nuestras instituciones".