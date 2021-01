El PP y Cs avisan de la posibilidad de un tripartito para arañar votos al PSC

Esquerra y el PSC han negado por activa y por pasiva que quieran pactar después de las elecciones del 14 de febrero, pero sus oponentes insisten en la misma idea: la posibilidad de repetir una alianza como la del Congreso de Diputados en Catalunya, a su parecer, es real. Este miércoles tanto el PP como Ciudadanos han coincidido en avisar de la posibilidad de un tripartito para arañar votos al PSC.

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha asegurado en una entrevista a la ACN que "votar a Salvador Illa (PSC) es votar a ERC" y ha dado por hecho que el ministro de Sanidad –y ahora cabeza de lista en las elecciones– preferirá antes un entendimiento con los republicanos y los comunes como en Madrid que un pacto con las fuerzas unionistas del PP y Ciudadanos. "Ya hemos visto qué ha hecho [Pedro] Sánchez en la Moncloa", ha apuntado la portavoz del PP en Europa, "hará exactamente lo mismo en Catalunya", ha vaticinado, y ha presentado al PP como la alternativa a los socialistas.

Desde la agencia Efe, el candidato a las elecciones de la formación naranja, Carlos Carrizosa, ha insistido en la misma idea, que si suman habrá un tripartito. Ha apuntado que la designación de Illa como ministro tenía por objetivo tejer acuerdos con independentistas y que ahora "su plan oculto" sigue siendo preparar un tripartito PSC, ERC y comunes en Catalunya.

"Están esperando que den los números para sumar y cerrar el tripartito. El PSC lo oculta porque si dicen que pactarán con Junqueras y los comunes, muchos no les darían su voto", ha acabado Carrizosa.

Si el PP y Cs consideran que el tripartito sería una mala fórmula para Catalunya, los comunes presionan para que se produzca. La cabeza de lista en Girona, Rosa Lluch, ha pedido fuerza a los electores en una entrevista a Europa Press para "hacer que tanto ERC como el PSC pacten un Govern de izquierdas".

Cree que la formación que lidera Jéssica Albiach es la única garantía para que pueda haber un gobierno de izquierdas en la Generalitat. Ha admitido que ahora ERC y el PSC no coinciden en los objetivos de gobierno, por lo cual apuesta por que los comunes tengan suficiente fuerza después de las elecciones catalanas "para hacer que ERC y el PSC acepten un gobierno de izquierdas y prioricen estas políticas".

Marina Geli y Neus Munté cierran la lista de JxCat en Barcelona para el 14-F



La ex consellera socialista Marina Geli y la ex consellera del PDECat Neus Munté, actualmente concejala de JxCat en Barcelona, cerrarán la lista de JxCat en la demarcación de Barcelona en las elecciones del 14-F. Este miércoles el partido de Carles Puigdemont ha presentado las candidaturas de todas las circunscripciones y también los más de 52.000 avales que han recogido para poder concurrir a los comicios. JxCat, formalizado como partido este julio, no tiene derechos electorales y para presentarse ha tenido que reunir firmas.