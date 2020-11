El PP enfría la negociación para renovar el CGPJ después del pacto presupuestario de Sánchez

El momento político no acompaña hacia un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después de que el gobierno español se haya asegurado los apoyos en los presupuestos del bloque de la investidura –con PNB, Esquerra y EH Bildu– y a pocos meses para las elecciones en Catalunya, Pablo Casado pone trabas a la negociación. "Ha escogido socios", ha afirmado el líder del PP en una entrevista a Antena 3 esta mañana, de forma que ha situado las alianzas por las cuentas como un nuevo obstáculo para la negociación sobre el órgano de gobierno de los jueces.

Hace días que la situación está estancada, a pesar de las conversaciones fluidas entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de Justicia del PP, Enrique López. De hecho, en un almuerzo informativo organizado por Europa Press este lunes el socialista ha explicado que el jueves hablaron. El ministro ha asegurado que solo falta que "se haga público" el acuerdo para que sea una realidad y ha recordado que en agosto solo había que anunciarlo porque estaba casi al 100% cerrado. "El acuerdo no está hecho hasta que no se exterioriza, porque esto forma parte del acuerdo", ha añadido el ministro, coincidiendo con la semana en la que se cumplirán dos años desde que caducó el mandato del actual CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, el 2 de diciembre.

Rápidamente, el PP ha salido a desmentir al ministro. "No es verdad lo que ha dicho. Está claro, no es cierto", ha afirmado la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Los conservadores mantienen una serie de exigencias para desbloquear la situación que sirven para mantenerla congelada, a las cuales ahora añaden las alianzas políticas del PSOE para los presupuestos. Una es que se retire la reforma de la ley orgánica del poder judicial que servía para reducir la mayoría para escoger a los nuevos vocales en el Congreso. Sánchez anunció que quedaba paralizada, no retirada, para favorecer la negociación, pero Gamarra ha denunciado que "no se ha parado en ningún momento". "El rey de la mentira en este país es el presidente del gobierno español", ha asegurado la portavoz del PP.

Podemos querría la participación de los socios de los presupuestos

Fuentes socialistas se muestran pesimistas sobre un acuerdo pronto para renovar el CGPJ, mientras que Unidas Podemos subraya que la prioridad ahora era desencallar la negociación presupuestaria. Una vez estén aprobadas las cuentas, ya se abordará la remodelación del órgano de gobierno de los jueces, así como las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional. De hecho, para el partido lila no es urgente un acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, más bien al contrario. El deseo de Iglesias es que triunfe la reforma de la LOPJ y que los nuevos vocales se escojan con una mayoría más barata en el Congreso y que sea posible hacerlo sin necesitar al PP. Cuando el vicepresidente segundo habla de incorporar a Esquerra y EH Bildu en la "dirección de estado" también se está refiriendo al hecho de que tengan una participación en la renovación del CGPJ, explica su entorno.

El titular de Justicia del gobierno español, sin embargo, trabaja en la vía del PP y ha indicado que el punto del acuerdo es el mismo que el de agosto. Durante el verano estuvo a punto de consumarse, pero Casado puso el freno coincidiendo con las críticas de Podemos a la huida de Juan Carlos I. Ahora es precisamente que el partido lila no participe en las negociaciones una de las líneas rojas que los conservadores han situado para renovar al CGPJ. Campo, sin embargo, durante el almuerzo informativo ha subrayado que en el pasado ha habido vocales propuestos por Esquerra Unida y el PNB y esto no ha supuesto ningún problema.

Pilar Teso, en las quinielas para presidir el CGPJ

Todavía sobre la renovación del CGPJ, Campo ha afirmado que no tiene "ni idea" de si la magistrada de la sala del contencioso administrativo Pilar Teso será la presidenta del nuevo órgano de gobierno de los jueces, tal como se ha especulado las últimas semanas. Fuentes jurídicas apuntan que es el nombre más bien situado porque es asumible para el bloque conservador, pero desde el ámbito político tanto el PSOE como el PP han negado este punto del acuerdo. Campo se ha limitado a decir que el presidente será quien consiga la mayoría entre los vocales.