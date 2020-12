El PSC reivindicará a Illa en campaña como la garantía de que "vuelve" la Catalunya previa al Procés

Vuelve Illa y Vuelve Catalunya. Con estas cuatro palabras el PSC afrontará la campaña electoral del 14-F. Las dos primeras aparecen en el primer vídeo electoral que han presentado este jueves los socialistas y las dos segundas serán el lema de campaña. Lo que buscan transmitir es que el PSC y especialmente su candidato son la garantía para que vuelva la Catalunya de hace al menos 10 años. "La Catalunya de la que habla esta campaña es la que hemos perdido por culpa del Procés", ha explicado la número dos de la candidatura, Eva Granados.

Así, 24 horas después de que por sorpresa se anunciara que Illa relevaría Iceta al frente de la candidatura, el PSC ha presentado los ejes de la campaña, que serán tres. El primero abordará cómo se tiene que acabar con la que consideran que ya puede ser la última fase de la pandemia. El segundo, las propuestas para salir de la crisis. El tercero y último es la apuesta para buscar "el reencuentro entre catalanes y catalanas". Granados se ha mostrado convencida de que la decisión de situar Illa al frente de la lista ha generado una "ilusión que va más allá del PSC". La divisa del PSC en el próximo mes y medio es transmitir que están convencidos de que pueden ganar los comicios, pero no especularán ni con el número de escaños que conseguirán ni a qué otro partido le puede haber hecho más mal en términos electorales la operación Illa.

Granados también ha prometido una campaña "en positivo sin responder a ninguna provocación". "Vuelve Catalunya para dejar atrás la confrontación, el insulto y la falta de respeto permanentes", ha insistido. En el vídeo electoral, con Illa de absoluto protagonista, se juega con la misma idea de regreso. "Vuelvo a casa, a casa nuestra", dice el ministro, que lamenta que la Generalitat de la última década ha desatendido "los problemas reales de la gente real".

El futuro de Iceta

Con la sorpresa de que Illa será finalmente el candidato y, por lo tanto, tendrá que dejar de ser ministro de Sanidad, queda por resolver cuál será el futuro de Miquel Iceta. Granados hoy no ha tenido muchas dudas: "Claro que nos gustaría tener un ministro catalán". Así pues, todo apunta a que el futuro del todavía líder del PSC pasa por el consejo de ministros, pero nadie lo quiere dar todavía por seguro. El mismo Iceta ha explicado que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le ha ofrecido "colaborar" en la política estatal, pero no ha ido más allá. Según ha expuesto en una entrevista con Catalunya Ràdio, Sánchez le transmitió lo siguiente: "Yo aquí necesito también gente que no esté ligada a tareas autonómicas, sino que se pueda dedicar a política de estado; pienso que tú podrías ser uno. Piénsatelo muy bien, no solo en la decisión de hoy sino en los años que vienen".

Iceta tenía hasta ahora básicamente dos tareas que Sánchez considera autonómicas: liderar orgánicamente el partido en Catalunya y liderarlo en el Parlament. La segunda ya no la hará más. Tampoco Sánchez acaba de enseñar definitivamente sus cartas. Este jueves a través de Twitter ha expresado su "inmensa gratitud" por Illa y todo su apoyo a la operación para que sea el candidato de los socialistas el 14-F. Mantiene la incógnita, sin embargo, de cómo quedará su gabinete cuando Illa haga las maletas definitivamente para volver a Catalunya.