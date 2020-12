El PSOE califica de "innecesaria e inoportuna" la campaña de Podemos contra la monarquía

La negociación por los presupuestos generales del Estado puso a prueba los límites de la primera coalición de gobierno en España desde la Segunda República. Parecía que Unidas Podemos dejaría de marcar perfil durante un tiempo e intentaría hacer piña con el PSOE para no obligar al presidente español, Pedro Sánchez, a tomar partido. Pero la regularización de Juan Carlos I ha vuelto a aflorar las diferencias de base entre los socialistas y el partido violeta. Con el PP intentando pasar de puntillas por la cuestión para no tener que entrar a valorar mucho la situación actual del rey emérito, Ferraz se ha convertido más que nunca en el baluarte de la monarquía constitucional. Y los de Pablo Iglesias, que desde el gobierno español avalan el silencio de la Zarzuela, no hacen sino presionar para que Felipe VI mueva pieza.

La campaña viral de Unidas Podemos lanzada la semana pasada, en la que se compara a la monarquía española con el cártel de la droga de Pablo Escobar emulando la carátula de la serie Narcos con el título de Monárquicos, ha sido la gota que ha hecho colmar el vaso. El secretario de organización del PSOE, el también ministro José Luis Ábalos, ha calificado este lunes de "desafortunada, innecesaria e inoportuna" la campaña. "Nosotros no seríamos capaces de hacer una cosa así", ha dicho después de la reunión de la ejecutiva federal.

La rueda de prensa ha tratado sobre las desavenencias en el si del gobierno de coalición, tanto en la presión del partido violeta para aumentar el salario mínimo –ha asegurado que hará falta la unanimidad del gobierno español para que salga adelante– como también para sacar adelante la moratoria antidesahucios, prometida por Iglesias la semana pasada. En cuanto a la Corona, Ábalos ha cerrado la puerta a una ley que la regule, tal como se ha planteado en algunos sectores políticos madrileños los últimos días. Por el contrario, ha evitado valorar la posibilidad que Felipe VI retire el título de rey emérito –es decir, los honores– a Juan Carlos I si acaba volviendo a España por Navidad.

No entrar en "polémicas"

"Lo ignoro totalmente", ha dicho el ministro, que ha apuntado que, si se planteara una medida como esta, correspondería negociarla a Felipe VI con Sánchez, porque se trata de la "prerrogativa institucional que tiene como interlocutor" con el jefe de estado. "No tengo ningún interés en saber si se produce esta situación", ha subrayado el ministro, confiando en que en todo caso se actuará con "prudencia y responsabilidad". En todo momento, Ábalos ha subrayado que, a diferencia de Podemos, el PSOE no quería entrar en "polémicas" alrededor de la Corona. Ferraz asegura una y otra vez que tiene el máximo interés para "preservar" la monarquía constitucional y considera que todos sus poderes están bastante bien en la actual carta magna.

En esto tiene un aliado, el PP, que ha decidido mantener un perfil bajo en cuanto al rey emérito. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha evitado responder si reprobaba la actitud del rey emérito y ha cargado contra los dirigentes de Podemos implicados en casos judiciales. "Efectivamente, no todos somos iguales ante la ley", ha dicho el número dos del PP en rueda de prensa, tal como afirmó Isabel Díaz Ayuso. Pero en este caso no se refería al rey emérito: Egea ha subrayado que Iglesias y Alberto Rodríguez, secretario de organización de Podemos, "van camino del Supremo y se permiten el lujo de dar lecciones al arco parlamentario". "Otros, en cambio, tuvieron que dimitir", ha añadido.

Mientras tanto, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha insistido este lunes en la necesidad de que se investigue al rey emérito en el Congreso por lo que considera "actividades corruptas" de la monarquía española como institución, y ha considerado que el retorno de Juan Carlos I por Navidad equivaldría a "reírse del conjunto de los ciudadanos". En rueda de prensa desde la sede del partido, Serra ha señalado que el exmonarca "nunca se tendría que haber ido" y "tendría que estar dando explicaciones". El viernes el partido violeta registró una nueva petición de comisión de investigación en el Congreso, ahora sobre las tarjetas opacas que presuntamente Juan Carlos I usó una vez ya abdicó y no estaba protegido por la inviolabilidad que le otorga la Constitución.