Pablo Casado será quien responderá a la moción de censura de Vox en el debate que empieza este miércoles en el Congreso de los Diputados. Lo ha anunciado la portavoz del PP en la cámara baja, Cuca Gamarra, que ha recurrido a las anteriores mociones de censura que se han hecho en el Congreso para recordar que siempre ha sido el presidente de los populares quien ha intervenido. "El presidente del partido ha sido siempre quien ha intervenido en estos debates y no creo que tengamos que cambiar", ha afirmado Gamarra en una entrevista a TVE.

Revelada la incógnita de quién de las filas populares rebatirá dialécticamente al presidente de Vox, Santiago Abascal, todavía queda por aclarar cuál será el sentido del voto de los diputados del PP. Un interrogante que este martes Gamarra tampoco ha querido concretar. "La posición política la tiene clara quien la tiene que tener clara y la transmitirá a los españoles cuando toque", ha afirmado Gamarra, en referencia al presidente del partido, Pablo Casado. El actual portavoz popular también ha insistido en que la moción de censura presentada por el partido de extrema derecha "no es una prioridad política" para su partido. "En España están pasando cosas mucho más graves que una moción de censura", ha añadido.

Gamarra tampoco ha querido referirse al hecho de que pueda haber parlamentarios del grupo popular que rompan la disciplina de voto. La ex portavoz del PP en el Congreso y actual diputada, Cayetana Álvarez de Toledo, apostó ayer por abstenerse en una intervención en su canal de YouTube -que ha abierto después de ser destituida como portavoz del partido en la cámara baja-, pero algunos medios ya dan por hecho que el PP se decantaría por el no.

Quien también se ha mostrado favorable a la abstención es el actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. "No porque el gobierno español no se lo merezca, sino porque son fuegos artificiales y no serviría para nada", ha justificado Albiol en una entrevista a Radio 4. Además, ha dicho que el PSOE aprovecharía la ocasión para volver a acusar al PP de ser próximo a Vox. Para Albiol, precisamente, es esto lo que se tendría que evitar, y considera que el PP de Catalunya tendría que trabajar por la transversalidad. Ha puesto de ejemplo Badalona: "Que cojan la papeleta del PP vecinos de Esquerra, de la antigua Convergencia, de Cs o socialistas".

La posición de Albiol coincide con la de Álvarez de Toledo, pero lo cierto es que él mismo ha explicado que no vio con buenos ojos su candidatura en las dos últimas elecciones generales. "Nos las tuvimos en un comité", ha explicado Albiol, que ha dicho que cree que el proyecto político de Álvarez de Toledo estaba muy lejos de lo que pedían la mayoría de catalanes.

No peligran los pactos autonómicos ni municipales

A pesar de que ni el PP ni Cs apoyen la moción de censura de Vox, el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, ha asegurado que esto no hace peligrar la gobernabilidad de los gobiernos autonómicos y municipales a los cuales Vox apoya desde fuera. "Nunca haríamos revanchismo político -ha afirmado en una entrevista a RNE-. Antes de que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid, aguantaremos que nos insulten y nos dejen solos en los apoyos", ha añadido. De hecho, Ortega Smith no ha descartado entrar en estos gobiernos autonómicos, a pesar de que recuerda que no han pedido "nunca una silla ni una sola consejería".

Con todo, el diputado de Vox en el Congreso y candidato a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ha cargado contra el PP y Cs. Al presidente de los populares, Pablo Casado, lo ha acusado de mantener una posición que supone un "insulto al conjunto de los españoles". "Se convierten de facto en cómplices del gobierno responsable de la ruina de miles de compatriotas y de la muerte de muchos españoles", ha afirmado este martes por la mañana en una entrevista a Catalunya Ràdio. Según Garriga, tanto el PP como Cs serán "responsables de explicar por qué no han votado a favor", y los ha tildado "de acomplejados" por desaprovechar esta "oportunidad histórica" y por "renunciar a liderar la oposición". "Una vez más, optan por hacer el juego al PSOE", ha dicho. Garriga será el diputado de Vox que defenderá la moción de censura.