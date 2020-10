Pere Soler: “Me enfadé mucho con el plan de Trapero para detener al Govern”

Pere Soler (Terrassa, 1967) fue director general de los Mossos d'Esquadra durante el otoño de 2017. Este miércoles, después de tres años esperando, la Audiencia Nacional lo absolvió de los delitos de sedición y desobediencia.

¿Cómo está?

Pues como no estaba muy preocupado, hoy tampoco estoy más eufórico de lo normal.

¿No estaba preocupado?

Creíamos que habíamos hecho lo que era correcto y que, si en el juicio éramos capaces de acreditarlo, tenía que ir bien. Y si no, como no estaba en nuestras manos, ya no me podía preocupar. A mí me preocupan las cosas que dependen de mí. No tenía la sensación de que hubiera ido mal, pero viendo el voto particular es cierto que, del mismo modo que la pelota ha caído en un lado, podría haber caído en el otro.

¿Qué piensa del voto particular?

Da por hechas cosas que ha quedado demostrado que eran falsas en el propio juicio. Pensaba que sería más razonado. Cuando nos llega que hay mucha discusión en el tribunal, no me acabo de creer que alguien defienda la sedición, pero si consideras que tienes que hacer una acusación por sedición lo tienes que trabajar más.

¿Ha pasado algún momento difícil?

Me enfadé mucho con el plan de Trapero para detener al Govern. No se lo había mandado nadie y eran sus mandos orgánicos. Todo el cuerpo de comisarios sabía que el Govern estuvo a punto de convocar elecciones y que, si no, se acataba el 155. Me dolió por el Govern y por el presidente.

¿Y las declaraciones de De los Cobos y Baena le sorprendieron?

De los Cobos es un personaje que solo verlo ya le haces el perfil. Hace declaraciones diferentes en la instrucción del Supremo, en la instrucción de la Audiencia y en los dos juicios. Es un señor que se cree lo que dice. Tanto él como Baena estaban muy centrados en el mayor, porque había cuestiones personales.

¿Prevén actuar contra ellos?

No nos corresponde a nosotros. Los atestados son un desastre, pero ya tienen el castigo de la sentencia. Toda esta gente se creía las mentiras que escribieron. No creo que tengamos que impulsar que se pida imputar por falsos testimonios, esto en un país normal lo hace la Fiscalía. El Tribunal Supremo en su momento ya no acepta ni el careo con López porque sabe que sufrirá.

¿Teme que el Supremo o la Audiencia revoquen la absolución?

No. Antes, podía ser. Después de la jurisprudencia europea es imposible. Bueno, todo es posible. Pero cambiar la sentencia absolutoria es más difícil que hacer la sentencia del Supremo sobre el 1-O. Los hechos probados no se pueden tocar. Tienes que encajar los hechos delictivos con los hechos probados.

¿Querría volver a los Mossos?

No volveré, porque no es bueno para el cuerpo ni para la institución. Nosotros estuvimos en un momento muy complicado y estamos satisfechos porque todo lo hicimos de una manera impecable. No lo veo. Es una etapa pasada, igual que no volvería nunca a prisiones. Cada tiempo y cada Govern necesita a su gente, y necesita a gente nueva.

¿Trapero tendría que ser restituido?

Esto lo tienen que decidir el conseller Sàmper y el mayor Trapero.