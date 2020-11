Pérez de los Cobos se desmarca de la operación Kitchen a pesar de supervisar el uso de fondos reservados

Diego Pérez de los Cobos ha vuelto este lunes a la Audiencia Nacional, pero esta vez no para declarar sobre aspectos vinculados al Procés. Después del golpe a su testimonio que supuso la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por el referéndum del 1-O, el coronel de la Guardia Civil ha reaparecido para atestiguar ahora sobre la operación Kitchen, que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información comprometedora sobre la cúpula del partido. De los Cobos ha asegurado que no tenía conocimiento de estas operaciones cuando fue director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaría de estado de Seguridad, bajo las órdenes del investigado Francisco Martínez. El ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, también encausado, apuntó que De los Cobos era el encargado de supervisar y autorizar el uso de fondos reservados a manos de los cuerpos policiales, pero en su declaración este lunes ha puntualizado que no tenía acceso a los detalles de las operaciones, informa Europa Press.

El ex alto cargo del ministerio de Interior no ha podido dar detalles sobre la investigación, a pesar de que el juez Manuel García Castellón consideró importante escuchar su testimonio después de que Martínez hubiera asegurado que De los Cobos era el responsable de la contabilidad y el destino de los fondos reservados. El magistrado veía conveniente corroborar si, a través de De los Cobos, podía confirmar que Martínez sabía que este dinero servía para pagar a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas en esos momentos y confidente de la Policía Nacional para sacar adelante la Kitchen.

Pero el testigo se ha limitado a explicar de manera técnica que su función se limitaba a observar que concordara el dinero entregado con la justificación del gasto que aportaba el cuerpo policial solicitante, y que no superaran el presupuesto anual para estas cuestiones: seis millones de euros. Lo que la documentación recogida revela es que se utilizaron un mínimo de 53.000 euros, con pagos de 2.000 euros mensuales a Ríos, entre otros.

Tanto Martínez como Fernández Díaz, que protagonizaron un cara a cara hace unos días para exponer sus versiones contradictorias, se quitaron de encima la culpa aduciendo que no sabían el detalle de las operaciones policiales y por qué se solicitaban fondos reservados. Ya sean investigados o testigos, muchos comparecientes recurren a este desconocimiento y a dar otros nombres para no ser responsabilizados. Dos ex secretarios generales de la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional ya habían apuntado también hacia De los Cobos cuando comparecieron como testigos.

Felipe Lacasa y José Manuel Benavides aseguraron que el coronel había hablado de "alguna de las operaciones de la Comisaría General de Información", por lo cual se deducía que De los Cobos tenía más detalles sobre dónde iban a parar los fondos reservados que autorizaba.