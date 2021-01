Preguntas y respuestas alrededor de posponer el 14-F

Si no hay cambios de última hora, el Govern decidirá este viernes aplazar las elecciones del 14-F. Según el ejecutivo, con la situación actual de la pandemia no se puede garantizar el derecho a voto de toda la ciudadanía. Por eso ha buscado el consenso de los partidos para posponerlas a mayo. Ahora bien, la decisión sitúa a Catalunya en un limbo legal.

La decisión de aplazar

No hay ninguna previsión en la ley, pero ya hay precedentes

Aplazar las elecciones no está previsto en la ley electoral y, por lo tanto, no hay ninguna norma a la que se pueda agarrar la Generalitat para posponer los comicios. Ahora bien, esto no significa que el Govern no lo pueda hacer: los juristas consultados coinciden en que el hecho de que se pospusieran unas elecciones en el País Vasco y en Galicia -nadie lo impugnó- ya da cobertura para hacerlo si está “muy justificado”. Alba Nogueria, catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, asegura al ARA que en su momento la suspensión de las elecciones vascas y gallegas ya se hizo “al margen de la ley” con la connivencia de la Junta Electoral y el gobierno español, de forma que no ve por qué no se podría hacer ahora en Catalunya. Los catedráticos de derecho constitucional Enoch Albertí y Xavier Arbós también coinciden: se puede hacer si se “justifica muy bien” por qué motivos no se pueden celebrar las elecciones “con todas las garantías” de voto.

¿Decisión blindada?

El decreto de la Generalitat se puede impugnar ante el TSJC o el TC

La decisión del Govern, sin embargo, es revisable. El decreto de aplazamiento de las elecciones lo pueden impugnar todos los partidos políticos que se hayan presentado y quien demuestre un “interés legítimo” en el procedimiento. El lugar para hacerlo sería el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Arbós también recuerda que el gobierno español podría impugnar el decreto en el Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias y pedir, además, que suspendiera el aplazamiento de las elecciones para mantener el 14-F. La Junta Electoral, según ellos, no tendría ningún papel en este asunto.

Empezar desde cero

El Govern tiene que convocar las nuevas elecciones 54 días antes

Para posponer las elecciones, el vicepresidente, Pere Aragonès, tiene que firmar un decreto dejando en suspenso la convocatoria del 14-F. A pesar de que la voluntad del ejecutivo es incluir ya una nueva fecha, tanto Albertí como Arbós dicen que no sería estrictamente necesario teniendo en cuenta que no se hizo ni en Galicia ni en el País Vasco -ahí se vinculó a finales del estado de alarma y a la mejora de la pandemia-. Creen, sin embargo, que el Govern da “más garantías” si fija ya un horizonte. En todo caso, Albertí remarca que los nuevos comicios -previsiblemente en mayo- se tienen que convocar con un nuevo decreto 54 días antes de la fecha prevista.

¿Sería un nuevo proceso electoral? ¿Valdrán ya las candidaturas presentadas? ¿Los partidos que se presentan por primera vez tienen que volver a recoger avales? Nogueira argumenta que sí, puesto que así fue en Galicia y el País Vasco. A pesar de que primero la Xunta asumía que retomaría el proceso electoral ahí donde lo había dejado (ya se había votado por correo en algunos casos), las autoridades -después de consultar a la Junta Electoral- decidieron empezar desde cero. Nogueira remarca que es clave actualizar el censo para que puedan votar o presentarse los nuevos mayores de edad.

¿Nuevo aplazamiento?

Albertí aconseja reformas legales para garantizar el voto en pandemia

Si el Govern aplaza este viernes las elecciones por la pandemia, Albertí avisa de que el motivo de posponer los comicios se puede mantener dentro de tres meses. ¿En mayo se podrá garantizar el voto a todo el mundo, contagiados incluidos? ¿Cómo se protegerán los electores a la hora de ir a votar? Albertí lamenta que con el precedente vasco y gallego del marzo pasado no se hayan hecho reformas legales en el Parlament y en el Congreso necesarias para adaptar la votación al covid-19. Pide que ahora “se aproveche el tiempo” para evitar que se repita una situación así en primavera.