Puigdemont, Comín y Ponsatí declaran este jueves para mantener su inmunidad parlamentaria

Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se explicarán este jueves ante los veinticinco europarlamentarios del comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo en la vista por el suplicatorio que el Tribunal Supremo solicitó en la cámara para retirarles la inmunidad parlamentaria y permitir así que la justicia belga dirima sobre su extradición. Pero justamente la decisión del juez del Tribunal de Apelación de Bruselas de no conceder la extradición del ex consejero de Cultura Lluís Puig hace que los europarlamentarios de Junts se sientan "reforzados" a la hora de reivindicar que no se les retire la inmunidad.

Las restricciones por la pandemia del coronavirus atrasaron el arranque del proceso del suplicatorio en la Eurocámara que finalmente se ha empezado a tramitar en un formato semipresencial. Por eso solo los tres eurodiputados de Junts asistirán físicamente a la sala para declarar a puerta cerrada y de manera totalmente confidencial. También estará físicamente el presidente del comité, el europarlamentario de Ciudadanos Adrián Vázquez, que llegará finalmente a Bruselas este miércoles desde Madrid después de los problemas causados por el temporal Filomena. Vázquez tiene el objetivo de evitar que el proceso parlamentario "se convierta en un circo", según ha afirmado varias veces en declaraciones a los medios.

La cita es a las cinco menos cuarto de la tarde y el primero en comparecer será Carles Puigdemont, que tendrá 15 minutos para explicarse y después tendrá que enfrentarse a las preguntas de los miembros del comité, que tienen dos minutos cada uno. Lo mismo tendrán que hacer Toni Comín y Clara Ponsatí. Está previsto que las tres comparecencias acaben esa misma tarde, pero si se alarga alguna de las exposiciones existe la posibilidad de trasladarla al viernes por la mañana. En todo caso, fuentes parlamentarias aseguran que esta fase del suplicatorio se cerrará esta semana.

Siguiendo su estrategia de defensa, los eurodiputados, que estarán acompañados por el abogado Gonzalo Boye, se valdrán de la decisión respecto a Puig, que ya hicieron llegar al resto de miembros de la Eurocámara por correo y respecto a la cual no han tenido ninguna respuesta. El argumento en este sentido es que el Tribunal Supremo no es competente para emitir las euroórdenes que solicitan su extradición por sedición y malversación porque consideran que tendrían que ser juzgados por un tribunal de primera instancia dado que no son aforados. Y así lo ha confirmado la justicia belga en el caso de Lluís Puig.

Más allá de este argumento de tipo más procedimental, los eurodiputados independentistas alegarán persecución política en España y que hay "irregularidades" en el proceso, como por ejemplo el hecho de que los tres casos estén agrupados bajo un mismo informe o que el ponente responsable de redactarlo sea el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, que comparte grupo parlamentario con Vox, acusación popular en todo el proceso judicial en el Supremo contra los presos políticos. La defensa también recordará que el delito de sedición no existe en países como Alemania, Francia, Italia y Bélgica. A pesar de toda esta munición, Puigdemont, Comín y Ponsatí son conscientes que en la mayoría de casos los suplicatoris se aceptan, y cuentan poder recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por irregularidades en el proceso.

¿Y después de las vistas? Pues el proceso continúa con la elaboración del informe por parte del ponente que tiene que proponer o no el levantamiento de la inmunidad. Una vez presentado el informe ante los miembros, se tendría que fijar otra fecha para la votación, que se sitúa hacia febrero, porque los documentos se tienen que traducir a todas las lenguas. Una vez se haya votado (la votación es secreta), la semana siguiente se eleva al pleno del Eurocámara, que también tiene que votar a mano alzada y con una aprobación que solo requiere mayoría simple.