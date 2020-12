Puigdemont será el cabeza de lista simbólico de JxCat el 14-F

Después de anunciar que no será el candidato de JxCat a la Generalitat, el ex president Carles Puigdemont ha desvelado la incógnita este miércoles sobre cuál será su posición en la lista de las elecciones del 14 de febrero. En un vídeo grabado desde Waterloo, Puigdemont ha anunciado que será el número uno por Barcelona de forma simbólica, puesto que la presidenciable será Laura Borràs. "Quiero ayudar a que sea la primera presidenta de Catalunya. Propondré a la ejecutiva de JxCat encabezar la lista por Barcelona", ha expresado el ex president, una voluntad que será ratificada próximamente por la dirección, puesto que le había pedido que se presentara para esta posición.

Puigdemont ha hecho el vídeo acompañado de la candidata a la presidencia, que ha viajado a Bélgica para encontrarse con el ex president y analizar cómo afrontar la precampaña electoral del 14-F. "Es una enorme responsabilidad", ha dicho Borràs, exhibiendo ya el tándem que Junts explotará de ahora hasta las elecciones del 14 de febrero. Con la apuesta de Puigdemont y la actual líder en el Congreso de Diputados, JxCat pretende repetir la remontada del 21 de diciembre de 2017: Puigdemont iba por detrás de Esquerra en las encuestas y acabó por delante (con 34 diputados por 32 de los republicanos) situándose como primera fuerza dentro del soberanismo –Ciudadanos fue el partido más votado.

El mensaje de Puigdemont ya indica cuáles serán los ejes de campaña en las elecciones: se quiere presentar a JxCat como un partido capaz de gestionar la situación actual y a la vez "comprometido con la República Catalana", a pesar de que no concreta cuál es su hoja de ruta para lograrla. "La victoria de JxCat es la garantía de gobernar sin complejos con la máxima exigencia y determinación ante el Estado [...]. Y garantizar un gobierno comprometido con el 1-O que construya soberanía y deconstruya dependencia", ha dicho en el vídeo. Puigdemont también ha añadido que quiere recuperar "la unidad estratégica" del independentismo, a pesar de la falta de entendimiento de esta legislatura y la distancia del planteamiento actual con Esquerra, que apuesta por ensanchar la base, el diálogo y participar en la gobernabilidad del Estado.

El rol de Puigdemont era uno de los interrogantes que quedaba por aclarar en Junts después de las primarias para elegir a la presidenciable y los puestos de salida de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona. La militancia escogió por amplia mayoría a Borràs como candidata y, en la segunda ronda de primarias, el más votado fue el hasta ahora presidente de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, seguido de la portavoz y vicepresidenta del partido, Elsa Artadi. En las últimas semanas ha estado sobre la mesa la posibilidad de que el ex president encabezara Barcelona (tal como ha acabado pasando); fuera el número dos de Borràs o fuera el cabeza de lista por Girona.

Después de este anuncio, la dirección acabará de cerrar la candidatura entera a las elecciones y la someterá a votación de la militancia la semana que viene. Los afiliados han escogido los diez primeros lugares de Barcelona, pero el resto será una propuesta de la ejecutiva. Según fuentes del partido, está previsto que para esta demarcación esté Francesc Dalmases –que se presentó en las primarias, pero no quedó entre los diez primeros–, Aurora Madaula –que también se presentó y no se situó en los lugares de salida– o el actual vicepresidente del Parlament, Josep Costa, entre otros. La ejecutiva hará lo mismo con Lleida, Girona y Tarragona, que encabezan Ramon Tremosa, Gemma Geis y Albert Batet.