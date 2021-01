Puigdemont cuestiona que el eurodiputado de Cs que preside el comité del suplicatorio respete la confidencialidad

Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han llegado a la Eurocámara para enfrentarse a la vista de su suplicatorio "muy tranquilos", según ha afirmado el expresidente antes de entrar en la reunión del comité de asuntos legales. La confidencialidad es indispensable en un proceso a puerta cerrada. Y de aquí que el expresidente de la Generalitat haya puesto en entredicho que el presidente del comité, el eurodiputado de Ciutadans Adrián Vázquez, las respete después de que horas antes de la vista haya afirmado en rueda de prensa que la negativa de la justicia belga a extraditar al ex consejero Lluís Puig no tenga "nada que ver" con el caso de los tres eurodiputados.

"Yo sí que la respetaré, la confidencialidad, si otros miembros consideran que lo tienen que hacer es su responsabilidad, no la mía", ha espetado Puigdemont cuando le han preguntado por las declaraciones de Vázquez, que ya había afirmado lo mismo el día anterior en una entrevista en La Vanguardia. El entorno al ex presidente cuestiona la neutralidad del eurodiputado de Ciudadanos, teniendo en cuenta que no hace declaraciones similares sobre el resto de eurodiputados de otras nacionalidades que también tienen que superar el suplicatorio.

Justamente uno de los argumentos que hace sentirse "reforzados" a los tres eurodiputados es el rechazo de la justicia belga a la extradición de Lluís Puig, que se decidió la semana pasada. El juez de Apelación belga consideró que el Tribunal Supremo español no era la instancia competente para solicitar la euroorden, y lo mismo defienden los tres eurodiputados de Junts.

Este es, pues, uno de los argumentos que esgrimirán durante los 15 minutos que cada uno tiene para explicarse ante el resto de miembros del comité de asuntos legales. Después tendrán que afrontar individualmente las preguntas de los miembros del comité. En total, entre exposición, preguntas y respuestas, cada eurodiputado de Junts tiene 45 minutos.

El proceso del suplicatorio se tramita de manera semipresencial, por eso físicamente solo han asistido los tres eurodiputados implicados, el presidente del comité y algunos eurodiputados miembros del comité, como por ejemplo el popular Esteban González Pons. El ponente que tendrá que elaborar los tres informes con la conclusión sobre la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, también ha asistido.