Puigdemont: "Si tengo el acta de eurodiputado, yo vuelvo a Cataluña"

El expresident Carles Puigdemont, quien es el candidato de JxCat al Parlamento Europeo, ha afirmado este martes en 'RAC1' que si es elegido eurodiputado volverá a Cataluña. A su entender, el hecho de ser parlamentario europeo le da inmunidad ante la justicia española, por lo que esto le permitiría volver a Cataluña. "Si tengo el acta de eurodiputado, yo vuelvo a Cataluña", ha asegurado el exmandatario: "El Parlamento europeo garantiza la inmunidad y permitiría este escenario". Con todo, ha afirmado que, antes de volver, es "importante" que el órgano "ratifique a través de sus organismos la validez de esta inmunidad".

De las declaraciones que ha hecho a 'RAC1' se desprende que su candidatura a las europeas le da margen de maniobra para volver a incidir en la política catalana. "No es incompatible ser diputado en el Parlamento de Cataluña y diputado en el Parlamento Europeo", ha afirmado: "La otra cosa es que yo, teóricamente, soy un diputado suspendido y, por tanto, un juez deberá decidir si esto es compatible con ser eurodiputado". En este sentido, Puigdemont ha advertido que si se le reconoce que todavía es diputado en el Parlamento catalán (está suspendido), entonces podrá ser investido. Y si no se le reconoce, entonces se podrá presentar en el Parlamento Europeo.

Con todo, si Puigdemont es elegido eurodiputado no podrá ser investido presidente, lo que pone en duda el discurso de la restitución que JxCat mantiene desde el 21-D. "Si el Parlamento Europeo valida mi inmunidad, tengo que decidir qué actas elijo -ha admitido-. Si hay un mecanismo por el que podemos habilitar el regreso y ser restituido, esta es mi prioridad". De momento, sin embargo, ha dicho que no "está claro" cuál es ese camino y ha apelado a la "paciencia".

En el mismo sentido, tal y como ya había hecho en otras ocasiones, Puigdemont ha mostrado también dispuesto a volver a Cataluña si es investido presidente de Cataluña. "Si me han de detener, que sea como presidente", aseguró.

"Los Mossos no dijeron en ningún momento que habría escalada de violencia"

"Los Mossos no me dijeron que podría haber una escalada de violencia. Ellos analizan los riesgos. Son un cuerpo de policía profesional que hace su trabajo y al que siempre pedimos que hiciera su trabajo, parte del cual era el análisis de riesgos". Puigdemont ha desmentido así reiteradamente las declaraciones de los comisarios de los Mossos, Manel Castellví y Emili Quevedo, al Supremo, quienes dijeron que el cuerpo preveía una "escalada de violencia". "Estábamos convencidos de que esto no pasaría porque conocemos la población de Cataluña", ha añadido Puigdemont, quien también ha subrayado la profesionalidad del cuerpo.

Además, ha denunciado no poder dar su versión en el juicio del 1-O. "Ha habido la voluntad deliberada que yo no fuera testigo en el Supremo", lamentó Puigdemont, lo que, a su entender, demuestra "la injusticia de este proceso judicial". "Se le permite a un mentiroso como el señor Enric Millo hablar de una reunión de un consejo ejecutivo donde él no estaba presente y el contenido es secreto y a mí no se me permite hacer de testigo para dejarlo en evidencia", criticó el expresident.

Repasando las semanas del juicio, Puigdemont se ha detenido además para criticar el testimonio del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que ha considerado poco cuidadoso. "No fue como el señor Urkullu lo explicó en el juicio", aseguró. "Debe saber que el único acuerdo que tenía yo era el de convocar elecciones si se levantaba la intervención de las finanzas del Estado y se detenía la represión. Estas condiciones no estaban". Así, ha insistido en que ni Mariano Rajoy ni otros interlocutores garantizaron retirar el 155 si él convocaba elecciones: "Las garantías no llegaron nunca y esperé pacientemente".

"El espíritu de la nueva Convergencia continúa, y más vivo que nunca"

Preguntado sobre el hecho de que JxCat se presente a las elecciones generales del 28 de abril, Puigdemont ha negado que JxCat haya "liquidado" el PDECat. "Sólo los asociados al PDECat pueden decidir sobre el futuro del PDECat, y en la toma de decisiones de los últimos tiempos el PDECat se ha ido fortaleciendo", dijo. "El PDECat ha hecho dos consejos nacionales en menos de una semana", ha asegurado: "El partido decide cómo toma sus decisiones".

Por otra parte, Puigdemont ha remarcado que, en caso de eventuales negociaciones con el PSOE, y a diferencia de lo que hizo el PDECat para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa, JxCat votará 'no' a una supuesta investidura de Pedro Sánchez, "que ya ha dicho que quiere imponer el 155". "Si hay algo que tenemos claro es que España teme que haya un grupo parlamentario que se diga JxCat porque nos han visto hacer en privado lo que decimos en público", ha aseverado.