Quim Torra reclama al Govern endurecer las medidas contra el covid-19 por Navidad

Quim Torra ha hablado sobre el estado actual de la pandemia y las restricciones que ha impuesto el Govern de la Generalitat. En una entrevista a SER Catalunya, el ex president de la Generalitat ha reclamado que las medidas para frenar el avance de la pandemia sean más duras. "Una petición que le haría a mi Govern: ¿no podemos, en estas fiestas, limitarnos a celebrar la Navidad con nuestra burbuja y acabar a las 10 de la noche? Hay cosas que caen por el sentido común", ha indicado. "Sin tener toda la información, me atrevo a hacer esta sugerencia", ha añadido Torra, que ha dicho que ahora que está "fuera del huracán" ve lo que pasa y sufre "más que nunca".

"Los mensajes tienen que ser muy claros, el mío era clarísimo: confinamiento total; ahora las cosas han cambiado", ha opinado Torra, crítico con las diversas voces que salen desde el Govern.

La convocatoria de elecciones

Torra ha explicado que él se planteó convocar elecciones, pero "con la situación de la pandemia en Lleida, nada indicaba que se pudieran celebrar". Así, sobre las próximas elecciones convocadas para mediados de febrero, ha dicho: "Me temo que acabaremos la Navidad con la curva levantada, y con la curva levantada no podemos celebrar elecciones".

El ex president ha sido claro en cuanto a la independencia y a su compromiso: "El día que este país vuelva a querer, seriamente, dar un paso hacia la independencia, me tendrá a su lado con todos los sacrificios personales y patrimoniales que esto significa. Porque no solo van a meterete en la prisión, van a arruinarte".