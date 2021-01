Salvador Illa aceptaría los apoyos de ERC para gobernar la Generalitat

Si Catalunya ya vive en campaña permanente, el aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo comportará que las estrategias de los partidos se alarguen todavía cuatro meses y medio. Y durante este tiempo, claro está, las alianzas postelectorales y los pactos de gobernabilidad continuarán teniendo un papel protagonista. Este domingo el ministro de Sanidad y cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, afirma en una entrevista al País que aceptaría el apoyo de ERC para gobernar: "Si quieren apoyar un gobierno para el reencuentro, bienvenidos los apoyos".

Esta opinión contrasta con la rivalidad de las dos formaciones, que se presentan mutuamente como la némesis del otro, intentando que los votantes perciban que en las elecciones todo será blanco o negro. De hecho, en caso de que fuera ERC quien necesitara los votos de los socialistas para gobernar, Illa no se los daría si fijaran el objetivo de la independencia. Desde Esquerra llevan meses intentando desvincular los acuerdos en Madrid con el PSOE de los que pueda haber en Catalunya después de los comicios y, hasta ahora, siempre han descartado gobernar con el PSC o apoyar a un ejecutivo liderado por los socialistas.

En la entrevista, tal y como hizo sábado en rueda de prensa, Illa evita posicionarse sobre el aplazamiento de las elecciones, a pesar de que su partido ha hecho caballo de batalla e incluso estudia impugnar la suspensión del 14-F en los tribunales. "Esta decisión ya ha sido adoptada por los órganos competentes", se limita a responder.

"Mejorar el autogobierno" de Catalunya más que "aumentarlo" y "revisar todo el sistema de financiación" son dos de las propuestas principales en la línea de conseguir el "reencuentro" entre catalanes. ¿Y por qué el PSC sube en las encuestas? "Por haber dicho siempre la verdad", responde, y añade: "Por haber respetado siempre el marco de convivencia; por habernos mantenido fieles a un ideario socialdemócrata, y por el muy buen trabajo de Miquel Iceta". Illa cree que recuperarán los votantes catalanistas, porque "el PSC es, ha sido siempre, un partido inequívocamente catalanista".

En cuanto a los indultos, ha esquivado entrar a fondo en la cuestión, como sí hizo su predecesor, Miquel Iceta, cuando los defendió ahora hace tres años. "Es obligado tramitarlos cuando hay una petición formal y es lo que ha hecho el gobierno", señala. Prefiere no opinar sobre cómo acabarán –él todavía forma parte del consejo de ministros– y simplemente subraya que "las personas afectadas no tienen que tener ningún privilegio pero tampoco ningún perjuicio por ser quién son".

La mentira en TVE

El 30 de diciembre Salvador Illa fue designado candidato del PSC en un movimiento sorpresa, presentado inicialmente como un cambio de última hora. Pero hacía un mes y medio que esto había quedado claro en una conversación entre Iceta y el presidente español, Pedro Sánchez, con el visto bueno posterior del mismo Illa. El ministro de Sanidad, sin embargo, había negado de manera contundente que él tuviera que ser el candidato el día antes en una entrevista en Televisión Española. " Nuestro candidato será Miquel Iceta", respondió en tres ocasiones sin mostrar ninguna señal de duda. "Habría preferido no tenerlo que decir, pero este anuncio no me correspondía hacerlo a mí", ha argumentado en la entrevista en El País.

No se arrepiente, sin embargo, de haber mentido, porque así se pudo anunciar como tocaba: "Quien lo tenía que hacer era quien tenía que ser candidato y renunció por generosidad, que es Miquel Iceta", se limita a decir. Y esto que el lunes 29 de enero Illa no solo negó que él sería el candidato socialista, sino que, además, se recreó en la mentira: "Miquel Iceta es la persona en mejores condiciones de liderar el cambio en Catalunya".