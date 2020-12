Sánchez, en cuarentena preventiva hasta Nochebuena por el positivo de Macron

El positivo por coronavirus del presidente francés, Emmanuel Macron, tiene consecuencias directas para la Moncloa. El presidente español, Pedro Sánchez, comió don él el lunes en París en el marco de la conmemoración del 60º aniversario de la OCDE. Después de conocer la información del Elíseo, el gobierno español ha anunciado que Sánchez suspende toda la actividad programada para los próximos días en cumplimiento de los protocolos sanitarios y guardará cuarentena hasta el día 24 de diciembre, Nochebuena, cuando habrán pasado diez días desde la reunión con Macron.

El acto más inmediato que se suspende es su asistencia, junto con Felipe VI, a la inauguración de una exposición sobre Manuel Azaña en la Biblioteca Nacional prevista para este mediodía. Pero también se suspende la visita que estaba prevista, igualmente con el monarca, el próximo lunes en Barcelona a la planta de Seat, según han detallado al ARA fuentes de la Moncloa.

Sánchez se ha sometido inmediatamente a una prueba de diagnóstica para saber si es positivo o no y decidir la agenda de los días próximos, detallan fuentes de la Moncloa, a pesar de que igualmente, por protocolos, tendría que guardar cuarentena. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estuvo en contacto con un reinfectado en octubre y decidió no guardar cuarentena después de dar positivo en la prueba PCR y hacerse una prueba serológica. Ayuso ya pasó el virus durante la primera oleada y aseguró que "si se tienen anticuerpos" no hay que guardar cuarentena.

La visita de Sánchez con Felipe VI en Cataluña se había interpretado como un gesto de la Moncloa para intentar dar una imagen de normalidad junto al monarca en un momento en el que no hacen más que crecer las polémicas entorno al rey emérito. La última visita conjunta fue en octubre, después de otra polémica: el hecho de que la Moncloa vetara la presencia del monarca en el acto de entrega de despachos judiciales de Barcelona. Hace dos meses los dos presidieron lo entrega de premios de la Barcelona New Economy Week. Los CDR y las entidades soberanistas, la ANC y Òmnium, convocaron varias concentraciones para protestar contra la visita del monarca y el jefe del ejecutivo español.