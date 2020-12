Sánchez esquiva los escándalos en el ejército y agradece a los militares su tarea "leal al servicio de la democracia"

Los últimos días del año están marcados por actos tradicionales, y en la vigilia de Navidad es el turno del discurso de Felipe VI y del mensaje del presidente del gobierno español a los militares que se encuentran en misiones en el exterior. Tanto la monarquía como el ejército han marcado la actualidad los últimos meses y semanas por los escándalos de Juan Carlos I y la proliferación de escenas en las que miembros de las fuerzas armadas han enaltecido el fascismo. Pedro Sánchez, sin embargo, ha esquivado este jueves la polémica y se ha limitado a repetir los habituales calificativos hacia los militares. Ha destacado su "sentido del deber y afán de servicio" y su "compromiso, entrega y profesionalidad".

Representan "todas las mejores virtudes de unas fuerzas del siglo XXI modernas, capaces de realizar una tarea leal y callada, al servicio de la democracia, como pilar fundamental de la política exterior", ha dicho al conjunto del cuerpos armados. Han tomado la palabra posteriormente generales responsables de cada misión, que han agradecido las palabras del jefe del ejecutivo y han actualizado la situación de cada unidad, ya fuera en Malí, Kuwait, Afganistán o el Líbano. Sánchez ha tenido un recuerdo para los militares que participaron en la operación Balmis haciendo tareas de desinfección durante el confinamiento de la primavera pasada y prestando otros servicios por la crisis del coronavirus.

En cambio, el presidente del gobierno español ha preferido no hacer ningún comentario relacionado con los varios episodios polémicos que han evidenciado connivencia de militares en activo con tesis fascistas. Todo empezó con una carta precisamente a Felipe VI, con un tono más que beligerante, firmada por un grupo de militares retirados, que el ministerio de Defensa consideró insignificante. Después se publicó un chat en el que un exmiembro defendía fusilar a 26 millones de españoles y este miércoles Público destapó otro, esta vez de militares en activo, en el que alguno de sus integrantes avalaba este posicionamiento. "¿Se atreven a atacar un grupo de chat cuando no saben que es el sentimiento de muchos ante esta agresión y un mundo al revés a medida de los malvados? Señores, ¡esto ha sido siempre el comunismo!", escribe uno a quien Público identifica como el subteniente de artillería de campaña Gabriel Burgos Sánchez, actualmente en la reserva pero no retirado.

También este miércoles el medio digital lamarea.com publicó un vídeo de la fiesta de la escuela naval militar de noviembre de 2018 en el que se puede ver a alumnos de la academia militar española levantando el brazo y cantando Primavera, la versión que la División Azul hizo de la Katiusha rusa durante su periodo en el frente de la II Guerra Mundial luchando a las órdenes de Hitler. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya tuvo que hacer equilibrios para salir del paso: envió a la Fiscalía los mensajes en los que se proponía la aniquilación de la mitad de los españoles pero no ordenó ninguna investigación interna para conocer si realmente estas tesis solo las sostiene un grupo de octogenarios "cadavéricos", tal como manifestó en un primer momento.

La mancha se ha esparcido hacia miembros actuales de las tropas, incluso en generaciones nuevas, pero Robles también ha preferido no entrar en ello cuando ha intervenido para cerrar el acto de este jueves. "Cuidaos y protegeos", ha concluido la ministra, tal como había pedido también Sánchez.