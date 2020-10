El TC rechaza suspender la inhabilitación de Torra

El Tribunal Constitucional (TC) mantiene la inhabilitación del presidente Quim Torra. El alto tribunal ha desestimado este martes la petición de la defensa de suspender de manera cautelar la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la semana pasada la inhabilitación de Torra. El pleno del TC ha rechazado esta medida cautelarísima, pero ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Torra. Fuentes jurídicas han informado de que el alto tribunal ha tomado la decisión por unanimidad.

El pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Juan José González Rivas, ha decidido no suspender la inhabilitación de Torra porque no ve una "urgencia excepcional", tal como defendía el abogado de Torra, Gonzalo Boye. Los magistrados recuerdan que la pena de inhabilitación ya se ha hecho "efectiva" y creen que la petición de la defensa del ya expresidente lleva a un "estudio meditado y contradictorio de la pretensión cautelarísima instada". Por eso, el TC ha acordado abrir una pieza separada sobre la petición de suspensión para que las partes hagan sus alegaciones.

En cambio, el alto tribunal sí que ha admitido a trámite el recurso porque considera que es una situación que "trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica" y cree, además, que podría tener "consecuencias políticas generales".

Con la petición de suspender la inhabilitación, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, intentaba frenar el cese del presidente al menos hasta que se resolviera el fondo de la cuestión. Pero el pleno del TC no ha aceptado las medidas cautelarísimas –están pendiente las cautelares–. Ahora bien, la decisión del alto tribunal ya es motivo suficiente para que la defensa haya anunciado que se dirigirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin esperar a que el TC resuelva sobre el fondo de la cuestión.

"Iremos a Estrasburgo para denunciar que hay una ley para el común de los ciudadanos españoles y otra más represiva, más autoritaria y menos democrática para los independentistas catalanes", ha argumentado el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa. "No es ninguna sorpresa. Los tribunales no hacen justicia sino política", ha lamentado, y ha recordado que ya es el cuarto diputado al cual se niega la posibilidad de hacer de presidente del Govern en la actual legislatura y ha citado los casos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. "Este es un nuevo golpe a la democracia", ha concluido. En un comunicado de la oficina del 131º presidente de la Generalitat, también se ha dejado claro que se activará la vía europea para defender la libertad de expresión, tal como ha expresado el propio Torra en un tuit.

La decisió del TC no només vulnera els meus drets, sinó els dels milions de catalans que van votar a les eleccions del 2017. No hi ha justícia per als independentistes a Espanya, per això seguirem lluitant per la defensa dels drets civils dels catalans a Europa https://t.co/0wbBh22Vgn