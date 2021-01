El TSJC inhabilita a Bernat Solé por facilitar el 1-O cuando era alcalde de Agramunt

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha inhabilitado este jueves al conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, por desobediencia grave a raíz de su participación en el referéndum del 1 de octubre cuando era alcalde de Agramunt. Lo condena a un año de inhabilitación y a 16.800 euros de multa. Sin embargo, la salida de Solé del Govern no es inmediata. Como en el caso del ex president Torra, tiene derecho a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para que revise el veredicto. Si el alto tribunal español lo ratifica, entonces sí, Solé deberá dejar el ejecutivo catalán.

El TSJC consideró probado que Solé tuvo conocimiento "directo y personal" de las decisiones del Tribunal Constitucional que advertían de desobediencia (al Govern y a los miembros del Parlamento) si aplicaban las leyes aprobadas por el Parlament en relación al 1-O y colaboraban con la organización del referéndum. Según la sentencia, el conseller conoció mediante notificación personal que el Constitucional "le ordenaba y le prohibía hacer la votación del 1-O en el término municipal de Agramunt" y, sin embargo, afirma que colaboró plenamente en la votación.

El juez no se cree, por tanto, lo que le dijo Solé durante el juicio, celebrado el 14 de diciembre del año pasado. Entonces el conseller defendió políticamente la celebración del 1-O, pero se desvinculó de haber participado en la organización de la votación en el municipio, intentando así esquivar su inhabilitación. Solé aseguró al magistrado que su único papel ese día fue "preservar la seguridad y el orden público". El juez, en cambio, señala que tuvo "una participación activa y decidida en su desarrollo", ya que se personó "desde el primer momento en el centro de votación, asumiendo de forma intermitente las funciones logísticas".

La sentencia también considera probado que Solé desobedeció y participó activamente en el 1-O en Agramunt porque unos días antes participó en un acto llamando a la participación y celebrado en un edificio de titularidad municipal. "Alentó públicamente a los oyentes a ir a votar el día 1 de octubre de 2017", dice el juez.

La revista del pueblo

Una de las pruebas que la Fiscalía exhibió durante el juicio para intentar que se condenara a Solé fue la revista municipal de Agramunt - Sió-, en la que después del 1-O se publicó un reportaje que destacaba el papel relevante del alcalde en la "logística" del referéndum. Los trabajadores de la revista declararon ante el juez que había sido una licencia "literaria" y que la publicación estaba hecha por voluntarios y no por profesionales. No ha sido suficiente para evitar la condena.

Solé es el segundo miembro del actual Govern inhabilitado por el TSJC. El primero fue Quim Torra en diciembre de 2019. En esa ocasión, sin embargo, no por el 1-O, sino por no haber descolgado a tiempo la pancarta del lazo amarillo. El conseller tampoco ha sido el primer alcalde juzgado por el 1-O. En diciembre se conoció la sentencia que afectaba a la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan, que fue absuelta. En su caso, el juez consideró que no había pruebas de que diera "órdenes expresas ni tácitas" para contravenir la resolución del Constitucional sobre el 1-O.

Momento clave

La inhabilitación de Solé llega en un momento clave para el conseller: es el responsable de los procesos electorales de la Generalitat, como titular de Exteriores, en un momento de batalla del Govern en el TSJC para aplazar los comicios al 30 de mayo. Precisamente este jueves los servicios jurídicos de la Generalitat han registrado las alegaciones para defender el decreto que pospone el 14-F y que ha sido suspendido de forma cautelar por el TSJC a raíz de un recurso de un ciudadano particular.