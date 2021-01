Cunillera dice que iría "tranquila" a votar el 14-F, pero admite que ella lo haría por correo

La delegada del gobierno español en Catalunya, Teresa Cunillera, ha dicho hoy en una entrevista a Radio 4 y La 2 que ella no tiene ningún miedo de las consecuencias que pueda tener en la pandemia votar el 14-F después de que el TSJC haya tumbado el decreto de la Generalitat para aplazar a mayo los comicios. "Yo iría tranquila a votar porque estoy segura de que el Govern tomará todas las medidas oportunas", ha opinado la dirigente socialista, pero más tarde ha admitido que ella lo haría por correo.

Sobre una posible baja participación en los comicios por la pandemia, Cunillera ha avisado de que "no será por los medios que se han habilitado" y ha recordado que "la persona que tenga miedo de ir a votar lo puede hacer por correo hasta el 12 de febrero". "Se están dando todas las facilidades", ha insistido para remarcar que la votación no se tendría que ver afectada por la crisis sanitaria. Así mismo, ha ofrecido apoyo logístico al Govern para sacar adelante los preparativos electorales y, de este modo, garantizar que todo esté listo si finalmente las elecciones catalanas se celebran el 14 de febrero. "Si necesitaran algo y nos pidieran cualquier ayuda, ya le digo hoy que ya la tienen", ha expuesto.

A pesar de reconocer que "las elecciones se tienen que poder hacer con normalidad", ha recordado que "el Procicat no ha endurecido las restricciones" y ha añadido que ella se guía por lo que dice este órgano. "Las medidas del Procicat son las mismas, solo las han alargado", ha destacado. También ha puesto el ejemplo del Barça, que hará elecciones en marzo para no demorarlas. En este sentido, Cunillera ha señalado que en las elecciones al Parlament habrá muchos más puntos de votación para rebatir que no se pueden comparar las dos convocatorias electorales. "Si puede votar el Barça también puede votar el ciudadano", ha asegurado.

A pesar de que el gobierno español no se había mojado en los últimos días sobre el tema, a diferencia de cuando se aplazaron con declaraciones de diferentes ministros que lo criticaron, Cunillera ha defendido hoy la celebración de las elecciones "cuanto antes mejor" porque "la democracia no se puede parar y una situación tan compleja requiere un gobierno fuerte". "Y el espectáculo que estamos viendo dentro del Govern no ayuda a la tranquilidad de los ciudadanos", ha añadido.

Recuerda que Aragonès o Vergés también se presentan a los comicios

Ante las críticas por los supuestos intereses partidistas del PSC por su oposición al aplazamiento, Cunillera ha dicho: "Quizás los que las aplazan también tienen intereses para que no se hagan ahora". "Quizás hay quien quiere suspender las elecciones porque se piensa que las perderá", ha opinado en relación a los reproches de buena parte de los partidos catalanes a los socialistas, a los cuales acusan de querer aprovechar el golpe de efecto que ha supuesto la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para hacer los comicios cuanto antes mejor. La delegada ha avalado que Illa siga como ministro a pesar de ser la cabeza de lista del PSC y ha apuntado que e l vicepresidente Pere Aragonès o la consellera de Sanidad, Alba Vergés, también se presentan a los comicios. " Pido la misma vara de medir para todos", ha concluido.

La dirigente socialista también ha avisado de que el gobierno español estudiará los indultos a los presos políticos siguiendo "los trámites habituales" y que se hace "al margen del proceso electoral". "E l gobierno español no tramitará los indultos en función de una convocatoria electoral", ha dejado claro. En cuanto a la reforma del delito de sedición, Cunillera ha matizado que ella no es miembro del ejecutivo, pero que tiene constancia de que requiere "un montón de informes" que alargan el procedimiento.