Torra cree que el Govern no presiona "lo suficiente" al Estado para que transfiera recursos a Catalunya

Quim Torra cree que el Govern no presiona "lo suficiente" al Estado para que le transfiera los recursos para compensar económicamente las restricciones de la pandemia. Así se ha expresado el ex president de la Generalitat en declaraciones al ARA después de participar en la presentación de libro El somni i l'esperança [Dietari 2019] de Celdoni Fonoll, de la editorial Cossetània Edicions.

A su parecer, el Estado ha dejado toda la responsabilidad de decidir sobre las restricciones a las autonomías, pero no ha proporcionado el dinero necesario para compensar el cierre de los sectores económicos o la remuneración para las personas que son contactos de positivo o tienen que cuidar a sus hijos en cuarentena. "El Govern está obligado a tomar decisiones para la salud de la gente, pero no puede compensarlas económicamente", ha asegurado el exjefe del ejecutivo, y ha entrado de pleno en el debate de las cuentas españolas, el día del preacuerdo entre el PSOE y ERC: "Si se tienen que aprobar unos presupuestos se tiene que condicionar a esto. Si no, yo ya no entiendo nada".

Torra, en este sentido, no ha querido valorar las condiciones que han puesto los republicanos para apoyar los presupuestos del PSOE y Unidas Podemos, pero sí ha lamentado que no se ponga más énfasis en el traspaso de recursos, después del "error", ha dicho, en la gestión de las ayudas a los autónomos. Tampoco ha querido comentar el plan de desescalada del Govern –se reabrieron bares y restaurantes este lunes después de un debate interno dentro del ejecutivo–, porque ha asegurado que ahora mismo no tiene todos los datos para pronunciarse sobre estas decisiones.

De lo que sí hablará próximamente el ex president es de lo que él vivió al frente de la Generalitat durante la primera oleada del coronavirus. Ya durante la presentación del libro de Celdoni Fonoll, un dietario del 2019 lleno de referencias políticas, ha explicado que él también tiene uno que quiere publicar: el dietario de Canonges. Se trata de un conjunto de anotaciones hechas desde que empezó la pandemia hasta que fue apartado del cargo por la inhabilitación del Tribunal Supremo, el 28 de octubre. Notas hechas día a día en las que promete ser sincero sobre lo que vivió entre bambalinas en uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Hay valoraciones políticas, personales y explica por qué finalmente no convocó elecciones cuando podía.