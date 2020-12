Torra reclama un “salto hacia la libertad” en 2021 después de una legislatura que “no ha servido para avanzar”

Un 30 de diciembre de sorpresas. Si de buena mañana saltaban dos hechos inesperados, como el fichaje de Lorena Roldán por el PP y el anuncio que Salvador Illa encabezará la candidatura del PSC el 14-F, por la tarde ha llegado la tercera. El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha decidido dar un mensaje de Fin de año. Es el tradicional discurso que hacen todos los presidentes autonómicos en esta fecha, pero este año no se esperaba el de Torra por el hecho de estar inhabilitado. Finalmente lo ha hecho. La gestión de la pandemia y el reconocimiento de que la legislatura no ha servido para avanzar en términos de independencia son los dos elementos que han destacado de su intervención.

Señal inequívoca de que no era un discurso convencional de Fin de año es que se ha difundido por las redes sociales -y no por Tv3, como es costumbre- y que lo ha hecho desde la antigua farmacia del Hospital de Santa Caterina de Girona y no desde el Palau de la Generalitat. Torra ha reclamado que el año que queda atrás sirva para "extraer las lecciones aprendidas" y poder encarar un 2021 que sea "un salto hacia la libertad y la democracia plena". Para Torra, la pandemia se ha convertido en una nueva evidencia que Catalunya necesita "toda la soberanía posible para coger las riendas del país y servir a la ciudadanía tal como se merece".

Pero de sus palabras también se ha desprendido autocrítica sobre la legislatura actual, que acabó el 22 de diciembre y que quedará renovada con las elecciones al Parlament del 14 de febrero. Así, ha reconocido que, en términos del Procés, no ha ido como le habría gustado. "Ciertamente, la legislatura que ahora se acaba no ha servido para avanzar como habríamos querido para hacer realidad la república independiente que los catalanes decidieron en el referéndum del Primero de Octubre", ha admitido. Uno de los factores que lo explican, ha indicado a continuación, es que ha sido la legislatura de "la mayor represión vivida desde el franquismo". Ha recordado su inhabilitación reciente, pero también los procesos judiciales abiertos contra sus dos predecesores, Artur Mas y Carles Puigdemont.

Críticas al gobierno español

En los últimos días Torra se ha mostrado muy crítico con la Generalitat por no haber endurecido las restricciones para combatir el virus. Sin ir más lejos, este mismo miércoles, a través de Twitter, pedía sus "compañeros de Gobierno" tomar decisiones ante una situación "insostenible". En el mensaje de Fin de año, sin embargo, ha centrado sus críticas en la tarea hecha por el gobierno español. "Lamento y vivo con una tristeza íntima y profunda la gestión que se ha hecho, interesada y a menudo mezquina, de esta crisis que todavía vivimos", ha lamentado. Para él la tarea de las administraciones se tiene que centrar en salvar vidas y nada justifica que esta no sea la única prioridad. "No hay ningún interés superior a este. No podemos hacer pactos con la muerte", ha concluido.

También ha reivindicado la gestión que él hizo de la lucha contra el covid hasta que el Tribunal Supremo lo inhabilitó del cargo asegurando que siempre puso "ante todo" el objetivo de salvar vidas. El expresidente ha acabado su discurso haciendo una referencia a la situación de la monarquía española vinculándola con la autodeterminación de Catalunya: "O Reino de España o República Catalana. O monarquía o democracia". El discurso de Fin de año del 2021, si no hay sorpresas, tendría que volver a su formato convencional. El protagonista: quien consiga ser investido después del 14-F.